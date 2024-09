Dakar et l’ensemble du territoire national traversent une période de tensions, avec une recrudescence inquiétante des actes de violence et de criminalité. En réponse, les autorités sénégalaises, sous la direction du ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, ont intensifié les opérations de sécurisation à travers la capitale. Lors d’une intervention le week-end dernier, près de 300 individus ont été interpellés, témoignant de la détermination du gouvernement à rétablir la sécurité et à rassurer la population.

La capitale dakaroise est marquée par une recrudescence d’agressions et de meurtres. Le même constat est fait dans l'ensemble du territoire national.

En effet, le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, s'est exprimé pour rassurer la population et annoncer des mesures fermes pour contrer cette vague de criminalité.

Il a rappelé que, depuis les mois de juillet et d'août, le Sénégal a connu une augmentation inquiétante du nombre de meurtres. ‘’Il y a eu seize meurtres sur l’ensemble du territoire et c’est beaucoup’’, déplore le ministre de l’Intérieur qui a exprimé ses condoléances aux familles des victimes, témoignant de la tristesse et de la compassion du président de la République et du gouvernement.

À cet effet, il renseigne : ‘’La police et la gendarmerie ainsi que toutes les autorités nationales ne sont pas inactives face à ce phénomène. Nous luttons fermement contre l'insécurité et j'ai donné des instructions pour renforcer la présence des forces de l'ordre sur le terrain.’’

Le général Jean-Baptiste Tine tient ainsi à rassurer la population en affirmant que toutes les mesures sont prises pour garantir leur sécurité et leur permettre de vaquer à leurs occupations sans crainte.

‘’Les forces de l’ordre vont redoubler d'efforts pour renforcer les actions de présence des forces de police et de la gendarmerie sur le terrain. Nous voulons rassurer la population que personne n'a à craindre de sortir, que personne n’ait peur ni crainte de vaquer à ses occupations. Nous sommes là pour les protéger’’, rassure le ministre, qui appelle à la vigilance et à la coopération des citoyens pour informer les forces de l'ordre en temps opportun, afin de prévenir les crimes ou d'intervenir rapidement lorsque des infractions sont commises.

299 individus arrêtés, ce week-end, pour diverses infractions

Ainsi donc, pour contrer cette série d’agressions et de meurtres, le commissariat central de Dakar a mené une vaste opération de sécurisation, dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 août dernier.

Au total, 299 individus ont été arrêtés pour diverses infractions, notamment pour détention et trafic de drogues, vol, homicide volontaire, et ivresse publique manifeste. Il nous est rapporté qu’un individu a été arrêté pour détention et trafic de kush, un pour détention d'ecstasy et un autre pour vol commis la nuit en réunion avec usage de moyens de locomotion.

Outre la détention et le trafic de drogues, les opérations de contrôle routier menées par les forces de l'ordre ont également conduit à l'immobilisation de 22 motos et 14 véhicules pour diverses infractions.

Le ministre a félicité les forces de police et de gendarmerie pour leur efficacité, soulignant que tous les meurtres commis récemment ont été élucidés et que les auteurs ont été arrêtés dans des délais très courts. ‘’Il n'y a pas d'impunité, et nous allons redoubler d'efforts pour ramener la sérénité sur l'ensemble du territoire national’’, a-t-il conclu.

THECIA P. NYOMBA EKOMIE