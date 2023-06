Une vague de mutations est notée dans les rangs des armées. La première du genre depuis la nomination du général Mbaye Cissé.

Deux mois après l’installation à la tête des armées sénégalaises du général de corps d’armée Mbaye Cissé, le président Macky Sall a signé, le 15 juin dernier, deux décrets portant nomination d’un coordinateur des opérations spéciales de la ‘’Grande muette’’, de nouveaux commandants de zones militaires et à divers postes à l’État-major général des armées, à l’État-major particulier du président de la République, à l’armée de l’air, au génie, à l’intendance. Ces décisions sont normales dans le déroulement des carrières militaires et on assiste pratiquement tous les deux ans à de telles promotions et mutations. La seule nouveauté est qu’elles sont les premières faites sous le magistère du nouveau chef d’État-major général des armées.

Des changements ont été opérés la tête de l’Enoa, de l’École d’application et de perfectionnement de l’infanterie, de l’École de l’armée de l’air, toutes trois basées à Thiès, et au commandement du Prytanée militaire de Saint-Louis.

À compter du 1er juillet 2023, le patron de l’armée de terre, le général de brigade Souleymane Kandé, a ainsi été désigné cumulativement à ses fonctions comme coordonnateur des opérations spéciales. Les zones de Ziguinchor, Kaolack Thiès et Saint-Louis changent de chef. Le colonel Yakhya Diop, jusqu’ici commandant de l’Enoa, est le nouveau commandant de la zone 5 (Ziguinchor). La zone 3 (Kaolack) est désormais dirigée par le colonel Diouma Sow, ancien patron de l’École d’application et de perfectionnement de l’infanterie. À Thiès, le nouveau commandant de la zone 7 est le colonel Thierno Gningue, qui était jusque-là professeur de groupe à l’Institut supérieur de guerre de l’Institut de défense du Sénégal. Le colonel Thiendella Fall, précédemment chef du Centre de planification et de conduite des opérations de la Chaîne opérations est nommé commandant de la zone militaire n°2 (Saint-Louis).

L’Enoa de Thiès a un nouveau commandant en la personne du colonel Cheikh Guèye jusqu’ici directeur de l’École d’État-major de l’Institut de défense du Sénégal. À l’École d’application et de perfectionnement de l’infanterie, c’est le colonel Simon Sarr (ancien adjoint opérations à la zone 5 de Ziguinchor) qui a été promu. Le colonel Abdoulaye Mbengue, jusqu’ici adjoint opérations de la zone 6 à Kolda, est le nouveau commandant du Prytanée militaire Charles Ntchoréré de Saint-Louis. Basée à Kaolack, l’École nationale des sous-officiers d’active a un nouveau chef, en la personne du colonel El Hadj Omar Faye.

Les changements d’hommes apportés touchent aussi des commandements opérationnels comme de nouveaux chefs de corps dans les bataillons commandos, parachutistes, blindés, dans les bataillons de reconnaissance et d’appui (Bra), au génie militaire, à la Direction du matériel, pour commander les deux nouveaux bâtiments de la marine, ‘’Le Niani’’ et ‘’Le Cayor’’. Le bataillon de la musique des forces armées est maintenant sous les ordres du chef d’escadron (commandant) Cheikh Tidiane Sèye.

D’autres mouvements sont attendus au sein de la ‘’Grande muette’’.

Amadou FALL