Des vendeurs de faux carnets de vaccination contre les maladies infectieuses dont la Covid-19, ont faits face, hier, aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar. Amadou Assane Fall, Moussa Diop dit ‘’Pape Diop’’ et Cheikh Tidiane Aw ont tous écopé de peines d’emprisonnement ferme.

Alors que la pandémie du coronavirus bouleverse le cours normal de la vie partout dans le monde, beaucoup cherchent le moyen de s’enrichir grâce à elle. Au Sénégal, après les faux tests, le commerce des faux carnets de vaccination contre les maladies contagieuses dont la Covid-19 bat son plein. C’est ainsi que les éléments de la Brigade de recherches de Faidherbe ont circonscrit Dakar, pour identifier ces malfaiteurs. Leur opération n’est pas restée vaine, car elle a permis l’arrestation d’Amadou Assane Fall, de Moussa Diop dit ‘’Pape Diop’’ et de Cheikh Tidiane Aw.

Les trois ont été repérés à l’avenue Blaise Diagne, plus précisément à hauteur de l'ancien bâtiment du Service d'hygiène de Dakar. Ils s'adonnaient à la vente de faux carnets de vaccination contre les maladies contagieuses dont la Covid-19. Ce, au vu et au su de tout le monde. Les carnets qu'ils détenaient étaient déjà datés, signés et portaient respectivement les seaux de l'Institut d'hygiène social de Dakar et de la région médicale de Dakar.

Ils étaient livrés sur commande, moyennant un prix compris entre 20 000 et 50 000 F CFA.

Poursuivi pour association de malfaiteurs, contrefaçon des seaux de l’Etat et contrefaçon de documents administratifs, le gang a fait face aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar, hier.

Face aux juges, Amadou Assane Fall, né en 1974, renseigne qu’on lui a cédé les carnets à 500 F CFA. Trois de ces documents ont été retrouvés par-devers lui. Entendu à son tour, Moussa Diop dit ‘’Pape Diop’’ a fait les mêmes déclarations que son coprévenu. Cheikh Tidiane Aw, quant à lui, détenait 50 carnets. Mais, a-t-il dit pour sa défense, ses carnets n’avaient pas de cachet.

Estimant que les faits sont constants, la représentante du ministère, après avoir demandé la relaxe des prévenus du délit d’association de malfaiteurs, a requis deux ans dont un mois ferme contre tous pour les autres chefs. Maitre Abou Dialy Kane a sollicité une application bienveillante de la loi pénale pour les prévenus qui avaient tous le désir de nourrir leur famille.

Finalement, le tribunal a relaxé les comparants du chef d’association de malfaiteurs. Toutefois, ils sont reconnus coupables des autres délits. Amadou Assane Fall a écopé d’une peine d’un an dont un mois ferme. Tandis que Moussa Diop et Cheikh Tidiane Aw sont condamnés à 15 jours ferme.