La violence et les âpres luttes qui ont émaillé l’installation du bureau de l’Assemblée nationale ont fait réagir la Conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar (BBY). Elle invite les membres du groupe parlementaire de BBY de faire face aux ‘’émeutiers qui tenteront de faire de l’Assemblée un espace d’une guérilla’’.

Œil pour œil, dent pour dent. La Conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar (BBY) demande aux députés de leur coalition d’affronter leurs collègues de l’opposition, s’ils essaient encore de perturber une séance. ‘’Le groupe parlementaire de BBY est désormais averti et devra prendre ses responsabilités, en se mobilisant comme un seul homme pour faire face, dans l’hémicycle, à des émeutiers qui tenteront de faire de l’Assemblée un espace d’une guérilla commencée dans la rue’’, lance la Conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar (BBY) qui, lors d’une rencontre, a examiné la situation politique nationale marquée par l’installation du bureau de l’Assemblée nationale.

Selon les membres de la coalition au pouvoir, l’opposition sénégalaise vient de montrer son véritable visage. Elle qui promettait une 14e législature de rupture, ‘’vient d’offrir au peuple sénégalais et à l’opinion internationale, et en direct, le visage hideux d’une gent politique antirépublicaine et antidémocratique’’.

En effet, ‘’devant l’échec de ses manœuvres insolentes et violentes’’, l’opposition a tenté d’empêcher physiquement le bon déroulement du vote, allant jusqu’à détruire une partie du mobilier de l’hémicycle. Les images du micro arraché, de l’urne enfourchée, de bulletins de vote jetés ou déchirés ont fait le tour du monde et fini de faire la ‘’démonstration de l’immaturité de cette opposition’’, selon la Conférence des leaders de BBY.

Selon eux, les Sénégalais ont eu mal dans ces agissements et ont exprimé partout leur dégout et leur déception. De guerre lasse, poursuivent-ils, après une pause, d’âpres et patientes négociations, la présidente de séance a dû faire appel, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, aux forces de l’ordre pour sécuriser le vote. ‘’Le peuple sénégalais en a été témoin et en temps réel, à travers les télévisions qui diffusaient en continu la séance. Les peuples du monde sont désormais édifiés sur la nature de notre opposition radicale. Ses actes de violence et de vandalisme constituent les caractéristiques de son ADN’’, déclare la Conférence des leaders de BBY.

Pour elle, si l’opposition, après avoir longtemps ‘’tergiversé’’ dans une bataille sur les procédures, a agi de la sorte, c’est parce qu’elle savait qu’elle était ‘’battue d’avance’’ avec deux candidats pour Yewwi (56 députés) et un pour Wallu (24 députés), contre un candidat pour BBY (83 députés).

La Conférence des leaders de BBY exprime, donc, sa volonté ‘’de continuer à défendre fermement la République et ses valeurs fondées sur un substrat culturel multiséculaire’’. Ainsi, elle lance également un appel aux Sénégalais ‘’soucieux de la préservation de notre héritage démocratique, de la stabilité de nos institutions et de l’avenir de notre nation, à se mobiliser pour mettre un terme à ces dérives inacceptables d’une opposition putschiste, antidémocratique et antirépublicaine, qui risque de mettre fin à notre riche et enviée démocratie sénégalaise’’.

Elle interpelle toutes les forces vives de la nation : politiques, société civile, syndicalistes, étudiants, élèves, patrons, ouvriers, paysans, jeunes, femmes et anciens, chefs religieux comme coutumiers. Tous doivent, selon la Conférence des leaders de BBY, ‘’se mobiliser pour mettre un terme à l’œuvre maléfique de ces aventuriers’’.

Par ailleurs, la Conférence des leaders de BBY exprime ‘’ses chaleureuses félicitations au nouveau président et à tous les militants de BBY pour cette victoire arrachée de haute lutte devant une opposition manifestement mobilisée pour saboter le vote’’.

En effet, malgré les difficultés notées, la séance d’installation du bureau de l’Assemblée nationale a réussi, dit-on, après une procédure longue et pénible, à élire son président, en la personne du Dr Amadou Mame Diop, Maire de la commune de Richard Toll. Il a été élu, dès le premier tour, avec une majorité absolue de 83 voix (sur 165).

BABACAR SY SEYE