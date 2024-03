J’ai eu l’occasion d’échanger avec lui, en 2019/2020 (en tous cas avant le Covid 19) presque deux courtes heures durant et, à bâtons rompus, en présence de mon Directeur éditorial, Monsieur Saër Ndiaye, et sur des questions cruciales concernant le Sénégal et l’Afrique et sur beaucoup d’autres qui, plus que des occupations, sont et restent,