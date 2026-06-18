Violences machistes et égalité de genre

Le Sénégal accueille, les 18 et 19 juin 2026, la quatrième édition du Forum international sur les violences machistes et la promotion de l'égalité de genre. L'événement est organisé à l'initiative de l'Institut des Inégalités et du Réseau Siggil Jigeen (RSJ), en partenariat avec plusieurs organisations de la société civile. Placée sous le thème « Contribuer à la réduction de l'écart entre le cadre légal et les réalités communautaires et sociopolitiques », cette édition se tient sous le slogan « Nu Waxati » (« Parlons-en à nouveau »). Les organisateurs entendent ainsi relancer le débat sur l'effectivité des droits des femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre.

Selon les initiateurs, la rencontre vise à interpeller les pouvoirs publics, les leaders d'opinion, les acteurs communautaires ainsi que l'ensemble des citoyens sur la nécessité de renforcer l'application des textes législatifs existants. Cette réflexion intervient dans un contexte marqué par des avancées juridiques importantes au Sénégal, notamment l'adoption de la loi sur la parité et le renforcement, en 2020, de l'arsenal répressif contre le viol et la pédophilie. Malgré ces progrès, les organisations engagées dans la défense des droits des femmes estiment que des écarts persistent entre les dispositions légales et leur mise en œuvre effective sur le terrain. À travers ce forum, les organisateurs ambitionnent de créer un cadre de dialogue, de réflexion et d'engagement collectif autour des mécanismes permettant de promouvoir une culture de l'égalité et de la responsabilité partagée.

Pendant deux jours, experts nationaux et internationaux, représentants des ministères, autorités administratives, leaders communautaires et religieux, partenaires techniques et financiers ainsi que plusieurs délégations étrangères prendront part aux travaux. Les discussions porteront notamment sur la gouvernance territoriale, la prise en charge multisectorielle des victimes, la médiation communautaire, la coopération régionale et internationale ainsi que la relève générationnelle dans les dynamiques de promotion de l'égalité de genre.

Les organisateurs annoncent également que cette quatrième édition débouchera sur la production de plusieurs outils et engagements destinés à renforcer les politiques publiques et les actions de terrain en faveur des droits des femmes et de la lutte contre les violences machistes.