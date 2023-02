Aux yeux d’Ousmane Sonko, le gouvernement affaiblit la presse et ne veut pas de son indépendance. Le leader de Pastef/Les patriotes était dans les locaux de Walfadjri pour apporter son soutien au groupe presse, suite à la coupure du signal de la chaîne de télévision par le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) qui dénonce la diffusion en direct des émeutes du vendredi dernier à Mbacké.

''Le système est organisé pour affaiblir la presse. L'idée, c'est de la rendre indépendante. D'habitude, les financements publics que doit recevoir la presse n'arrive pas à bon train. Seuls ceux qui acceptent de se mettre du côté du gouvernement en reçoivent. Et on peut arriver un tel niveau où les annonceurs fuient les médias qualifiés de contre-pouvoir pour éviter d'être sanctionnés par le gouvernement'', a déclaré Ousmane Sonko, samedi, dans les locaux de Walfadjri, au lendemain des événements de Mbacké qui ont valu à Walf TV la coupure de son signal. Le leader politique dit connaitre les difficultés que traverse la presse.

Pour rappel, le signal de Walf TV a été coupé, alors qu’elle retransmettait les émeutes survenues à Mbacké où devait se tenir le meeting du leader de Pastef/Les patriotes vendredi dernier. Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) reproche à ce médium de n'avoir pas ''veillé à sauvegarder la paix et à ne pas diffuser de programmes faisant, notamment, explicitement ou implicitement l’apologie de la violence”.

Mais le leader de Yaw n’est pas du même avis. ''On ne peut pas reprocher à cette télévision d’avoir diffusé les images de la manifestation. Même en Ukraine, des journalistes ont fait des reportages sur la guerre'', soutient Ousmane Sonko.

D'après lui, Walfadjri a une ligne éditoriale qui dérange ceux qui ne veulent pas voir la réalité en face. A ses yeux, ce groupe de presse n'a fait que montrer aux populations les difficultés des citoyens sénégalais et la mal gouvernance.

''Nous sommes dans une période où, avec la démocratisation médiatique, il y a beaucoup de faits divers relayés par la presse. Walfadjri ne fait pas partie des médias qui s'intéressent à la vie privée des personnes. A chaque fois qu'un sans voix est en difficulté, vous faites passer ses préoccupations. Vous êtes sur cette voie. C'est la raison pour laquelle vous vivez ce genre de problème'', a lancé Ousmane Sonko, s’adressant au PDG du groupe de presse, Cheikh Niass, fils du Sidy Lamine Niass, au directeur général Moustapha Diop et à leurs collaborateurs.

D’ailleurs, le leader de Pastef dit n'être pas surpris, lorsqu'il a reçu l'information selon laquelle le signal de Walf TV a été coupé. ''Aujourd'hui, ceux qui font cela oublient que Walfadjri avait la même posture quand ils étaient dans l'opposition. Rien n’a changé'', a-t-il constaté. Avant préciser que sa présence dans les locaux de Walfadjri ne signifie pas qu'il est en accointance avec le groupe de presse. Et il estime que quand ce genre de chose arrive à un organe de presse, tout le monde doit être concerné.

Ainsi, Ousmane Sonko a insisté sur le recul démocratique en cours au Sénégal et qui commence à émouvoir l'opinion internationale. ''A l'international, il est constaté qu'il y a un recul démocratique au Sénégal. Même le dernier rapport du département d'État américain sur les droits et libertés évoque les événements de mars 2021 et la coupure des signaux de télévision. Cela montre qu'il y a une tentative d'instaurer une dictature dans le pays. Parce celui qui met des actes injustes commence par éviter que les gens ne soient pas éclairés'', preste le maire de Ziguinchor.

En mars 2021, il s'était rendu dans les locaux de Walfadjri pour les mêmes causes qu'aujourd'hui. ''Après la coupure du signal de Walfadjri, lors des événements de 2021, nous pensions que cela n’allait plus avoir lieu. Mais on a beau chasser le naturel, il revient au galop'', regrette-il. ''En 2021, lors des événements de mars, le signal de Walf avait été coupé. Déjà, à l'époque, ce n'était pas un fait nouveau. Lorsque Sidy Lamine Niass était là, il s'était passé énormément de choses. C'est une injustice. Ça, tous les Sénégalais le savent'', poursuit le leader de Pastef.

Il souligne que toute l'équipe de ce groupe de presse est en train d'assurer la relève. Ainsi, Sonko demande au peuple de marquer sa solidarité à Walfadjri. ''Vous avez tout laissé pour venir relever le défi. On doit vous soutenir et non tenter de vous affaiblir. En tant que Sénégalais, nous condamnons la coupure du signal de Walf TV avec la dernière énergie. Et vous avez tout notre soutien en tant que politicien. Et je peux aussi dire que vous avez le soutien de tout le Sénégal. Aucun Sénégalais ne peut apprécier une telle posture''.

De ce fait, l’opposant demande aux Sénégalais de s’abonner à la chaîne YouTube de Walfadjri. A ses yeux, c’est la meilleure réponse que le peuple peut apporter dans ce genre de situation.

BABACAR SY SEYE