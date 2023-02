La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants, Dr Najat Maalla M’jid, est au Sénégal depuis hier. ‘’Cette visite sera ponctuée par des séries de rencontres officielles avec les plus hautes autorités du gouvernement, l’équipe pays des Nations Unies, la société civile, les enfants et des visites sur le terrain avec un large éventail de parties prenantes de la protection de l’enfance.

À l’instar des précédentes missions dans d’autres pays, cette visite permettra à la représentante spéciale de constater de visu les progrès réalisés dans la protection des enfants contre la violence au Sénégal et les efforts entrepris par le gouvernement pour surmonter les défis qui subsistent’’, informe-t-on dans un communiqué.

‘’La représentante rencontrera des enfants, des adolescents et des leaders et intervenants au niveau communautaire, pour recueillir leurs perspectives et mieux apprécier les raisons de la persistance de certaines pratiques néfastes à l’épanouissement des enfants. Le Sénégal a réalisé d’importants progrès au cours des dernières années pour que chaque enfant vive à l’abri de toutes les formes de violence, y compris l’exploitation et les pratiques néfastes’’, ajoute-t-on.

‘’Malgré ces récents développements, il reste encore beaucoup à faire pour renforcer le système national de protection de l’enfant, créer un environnement de soutien et de protection pour chaque enfant, indépendamment de leur statut et dans tous les contextes. Il est ainsi nécessaire d’appréhender les objectifs de développement durable dans leur ensemble, car ils touchent de près ou de loin au bien-être de l’enfant’’, renseigne le document. Par ailleurs, cette visite sera une occasion de mobiliser les énergies et les soutiens politiques nécessaires en vue d’une approche intégrée et inclusive de la protection de l’enfance en vue de mettre en exergue les bonnes pratiques et accélérer les progrès accomplis pour mettre fin à la violence à l’encontre des enfants au Sénégal.