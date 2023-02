Au deuxième jour de ses activités dans la capitale du rail, le président de la République a consacré sa matinée à l’armée, en magnifiant les efforts faits dans la sécurisation du pays et le bien-être des troupes.

Après les discussions et promesses du Conseil présidentiel de Développement territorialisé de la veille, le président de la République est passé aux activités de terrain. Macky Sall, qui effectue une visite de trois jours à Thiès, s’est rendu au camp militaire Général Joseph Louis Tavarez Da Souza. Comme pour mettre en application le premier point du Programme régional (triennal 2023-2025) d’investissements publics de 1 500 milliards de francs CFA, validé la veille, ‘’la Consolidation de la vocation militaire de la région et le renforcement de son maillage sécuritaire’’, le chef suprême des armées la consacré cette matinée aux acteurs de la Défense nationale. Ceci, pour rappeler dans son discours, que ‘’la paix et la stabilité n’ont pas de prix, mais ont bien un coût. (…) Nous sommes assurément sur la bonne voie, celle de l’anticipation, de la vigilance, de la fermeté et de la rigueur.’’

Parmi les coûts, ‘’la modernisation de notre outil de défense ainsi que l’épanouissement des hommes et des femmes qui le servent avec dévouement’’. Dans cet élan de motivation des troupes, la Zone militaire n°7, lieu de regroupement d’unités d’élite, ‘’creuset des unités spéciales et de réserve générale, et plateforme multidimensionnelle d’instruction et d'entraînement des Forces armées, représente une belle vitrine des efforts considérables consentis par l’Etat, pour améliorer les conditions de vie et de travail, et rehausser les standards de formation et d'entraînement de nos personnels militaires.’’

Un nouvel Etablissement hospitalier militaire de Thiès

Justement, cette modernisation des équipements est palpable à travers l’inauguration du nouvel Etablissement hospitalier militaire de Thiès (EHMT). Une ‘’importante infrastructure, dotée d’un plateau technique de haut niveau, répond à un besoin de soutien en santé aux nombreux militaires et à leurs familles stationnés dans la garnison de Thiès", retient le président de la République. Les militaires ne verront certainement pas de problème à partager cet outil avec les populations. En effet, ajoute Macky Sall, l’établissement hospitalier ‘’vient s’intégrer surtout dans le système sanitaire national, en tant qu’établissement public de santé de niveau 2, au profit des populations civiles des régions environnantes''.

Le président de la République a inauguré sur la base militaire de Thiès d’autres infrastructures destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des militaires. Il s'agit du nouveau poste de commandement de l’Ecole d’application et de perfectionnement interarmées (EAPI), d’un logement d’officiers militaires au Centre d’entrainement tactique Capitaine Mbaye Diagne et de plusieurs plateformes multidimensionnelles d’instruction et d’entraînement des forces armées à l’Ecole nationale des officiers d’active (ENOA).

Plus d’une dizaine d’aéronefs neufs pour l’Académie internationale des métiers de l’aviation civile

Mais l’autre activité phare des activités en zone militaire fut la visite du chantier de l’Académie internationale des métiers de l’aviation civile dans l’enceinte de la Base École de Thiès. Un projet structurant, fruit d’un partenariat stratégique innovant entre l’Armée de l’air, la compagnie Air Sénégal et l’AIBD.

‘’Au-delà de la mutualisation de la formation dans les métiers de l’aéronautique, qui est déjà en cours, ce projet rentre dans le cadre de notre ambition de faire du Sénégal un hub dans le domaine du transport aérien, contribuant ainsi parallèlement à la redynamisation du secteur touristique national. Je me félicite déjà, de la réception de plus d’une dizaine d’aéronefs neufs qui viennent renforcer la flotte de l’école, pour la formation de pilotes et d’ingénieurs sénégalais et de la sous-région, basée sur les meilleurs standards internationaux’’, assure Macky Sall.

Un plan spécial d’équipement des sapeurs-pompiers

Avant de quitter Thiès pour Tivaouane, toujours dans la région, le Président a inauguré la première école nationale de formation de sapeurs-pompiers à la sortie de la ville. Occasion saisie pour annoncer un nouveau plan spécial d’équipement, en cours, de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP). ‘’Les livraisons sont prévues entre mars 2023 et décembre 2024’’, révèle le chef de l’Etat. Selon lui, l’Etat a acquis en 2022, 354 véhicules et engins spéciaux pour renforcer les capacités de lutte contre les inondations, 125 motopompes et électropompes, ainsi que 30 000 mètres de tuyau. L’objectif global de ce plan est de doter la BNSP de 581 véhicules et engins spéciaux.

Lamine Diouf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LANCEMENT DE L’AUTOROUTE DAKAR – TIVAOUANE – SAINT-LOUIS

Macky Sall vise un réseau autoroutier de 531 Km, d’ici 2026

La ville Sainte de Tivaouane a accueilli le président de la République qui y a lancé la première phase d’une autoroute qui va relier la capitale sénégalaise à l’ancienne capitale de l’AOF (Afrique occidentale française).

Le président de la République a lancé, hier, à Tivaouane, les travaux de l’autoroute Dakar - Tivaouane - Saint-Louis. Une activité dans le cadre de la tournée qu’effectue Macky Sall, depuis jeudi, dans la région de Thiès. Ce lancement vient augmenter le nombre de km d’autoroute, depuis l’accession au pouvoir du chef de l’Etat. ‘’En 2012, le Sénégal comptait 32 km d’autoroute, entre Dakar et Diamniadio. Avec le tronçon Diamniadio - AIBD / AIBD - Thiès, AIBD - Mbour, Thiès - Touba, nous avons accéléré la construction d'autoroutes. A cela s’ajoute aujourd’hui le tronçon en construction Mbour – Fatick - Kaolack, nous aurons un total de 375 km de route. La réalisation prochaine de l’autoroute Dakar – Tivaouane - Saint-Louis sur 200 Km et le prolongement de la voie de dégagement nord (VDN), entre Tivaouane Peul et Diamniadio sur 20 Km, porteront le linéaire d’autoroute du Sénégal à 531 Km, d’ici 2026’’, lance Macky Sall.

Avec plus de 40% de la production nationale de pêche, 1/3 de la production horticole, les minerais de phosphate, de calcaire, de zircon, de Titane, sans oublier les ressources gazières au large de Kayar, la région de Thiès regorge d’un potentiel de développement conséquent. L’exploitation optimale de toutes ces ressources passe nécessairement par la réalisation d’infrastructures de qualité. Pour le président de la République, c’est bien ce qui justifie la réalisation du premier maillon de l’autoroute Dakar - Tivaouane - Saint-Louis.

La réalisation de cette autoroute se fera en 2 sections, exécutées simultanément. La première, Dakar-Tivaouane (55 Km), qui fut à l’origine du rassemblement d’hier, est financée par le concours du Fonds Saoudien de développement et de la société générale corporate. ‘’Tous les financements pour ce projet sont aujourd’hui mobilisés’’, a assuré Macky Sall.

Le président de la République a également annoncé le lancement des travaux de bitumage du tronçon Darou Alpha – Pambale - Tivaouane et la construction de la route Mboro – Diogo. Des travaux qui s’inscrivent dans le projet d’amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole du nord et du centre (PCZA), financé par la Banque mondiale pour 120 milliards de francs CFA. Il permettra l’aménagement des axes routiers stratégiques autour du bassin arachidier sur un total linéaire de 387 Km de route. Ce projet permettra l’amélioration des conditions des populations rurales.

Auparavant, le Directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau et Cabo Verde, Luc Lecuit, a assuré être convaincu que ‘’ces améliorations vont bénéficier en particulier aux femmes rurales qui verront leurs conditions de déplacement s’améliorer grâce à des routes résilientes. (…) C’est dans cette optique, que ce financement permettra également de soutenir la démarche du gouvernement dans l’aménagement de petites infrastructures communautaires, telles que salles de classe, postes de santé et plateformes économiques multifonctionnelles, pour les populations rurales vivant sur les zones du projet afin de leur garantir un accès aux opportunités économiques’’.

MACKY SALL A THIES ‘’J’ai décidé de faire raviver le chemin de fer au Sénégal’’ Le président de la République a clos sa visite dans la région de Thiès en lançant la réhabilitation du chemin de fer Dakar – Tambacounda. Cette cérémonie a clos une journée bien chargée pour Macky Sall. ‘’J’ai toujours cru que le chemin de fer est un axe indispensable pour le développement. Le ferroviaire un élément structurant de la chaîne logistique qui permet l’accroissement de la productivité et la compétitivité de l’économie nationale. Voilà pourquoi le chemin de fer occupe une place importante dans le plan Sénégal émergent à travers le PAP/2A et surtout le PAP 3 qui va démarrer sur 2023-2028 ‘’, a lancé le chef de l’Etat. Si Thiès est le symbole de l’histoire ferroviaire africaine, Macky Sall a promis aux Thièssois d’apporter sa pierre à l’édifice. En effet, retient-t-il : ‘’On vous appelle une ville deux gares. Je vais ajouter une nouvelle gare moderne avec un rail à écartement standard. Dans quelque temps, viendra le temps de Thiès, une ville, 3 gares.’’

Lamine Diouf