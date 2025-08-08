Publié le 8 Aug 2025 - 09:34

Vol avec violence

 

La police nationale a annoncé l’interpellation de deux individus soupçonnés de vol en réunion commis de nuit avec usage d’armes blanches. L’opération a été menée par les éléments du commissariat d’arrondissement de Yeumbeul Comico, suite à une plainte déposée par une victime, d’après un communiqué de la police publié sur leur page Facebook. Selon les déclarations de cette dernière, les faits se sont produits dans la nuit du 3 au 4 août 2025, aux environs de 6 h.

La victime a été agressée par trois hommes armés de machettes et de couteaux, qui l’ont attaquée avant de s’enfuir avec sa sacoche. Celle-ci contenait la somme de 73 000 F CFA, un permis de conduire et un chargeur Power Bank.

Les premières investigations ont rapidement permis l’identification d’un suspect, qui a été formellement reconnu par la victime. Il a été arrêté dans la foulée. Un second suspect a, quant à lui, été interpellé lors d'une mission de sécurisation menée dans le même secteur. Tous deux sont actuellement placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête qui se poursuit afin de retrouver le troisième agresseur en fuite.

