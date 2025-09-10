Un vigile nommé Abdoulaye Sall risque jusqu’à deux ans de prison ferme, après avoir été surpris en train de voler dans une boutique dont il n’était même pas employé. Les faits, survenus en pleine nuit, ont été captés en direct par le système de vidéosurveillance connecté au téléphone du propriétaire, Abdoulaye Thiaré.

La nuit des faits, alerté par une notification inhabituelle sur son portable, ce dernier découvre, stupéfait, les images d’un individu en train de se faufiler dans sa boutique. Il reconnaît aussitôt le vigile d’un commerce voisin. Après une tentative infructueuse de plainte immédiate à la police, il se rend lui-même sur les lieux. À la sortie du voleur présumé, il tente de l'interpeller, mais se heurte à une violente résistance.

Malgré les images accablantes montrant le vigile sortant avec des cigarettes, des œufs et des raisins, celui-ci nie en bloc. Il affirme avoir trouvé la porte ouverte lors de sa ronde et être entré ‘’pour vérifier’’. Il conteste également le port d’arme, affirmant que l’objet retrouvé sur lui n’était qu’un jouet.

Pour le parquet, il n’y a aucun doute : il s’agit d’un vol nocturne avec effraction, accompagné du port d’un objet assimilable à une arme. Le procureur a requis une peine de deux ans de prison ferme.

Son avocat, Me Mouhamed Fadel Fall, a plaidé les circonstances atténuantes, évoquant un geste désespéré motivé par la faim.

Le verdict du tribunal est attendu le 16 septembre prochain.

PAPE MBAR FAYE