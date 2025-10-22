Vol de motos aux Parcelles Assainies

La police du commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies U15 a interpellé, le 20 octobre, deux individus soupçonnés de vol en réunion commis la nuit, avec usage de moyen roulant et détention de gaz neutralisant. Les arrestations font suite à une plainte déposée par une victime agressée la veille, entre 20 h et 21 h, à l’angle du marché de l’Unité 8 des Parcelles Assainies. Selon son récit, elle rentrait du travail, accompagnée de deux employés, lorsqu’elle a été attaquée par deux hommes à moto.

Les agresseurs ont emporté son sac, contenant un téléphone iPhone 12 Pro Max, une somme d’argent ainsi que plusieurs documents personnels, dont sa carte d’identité nationale, sa carte de commerçante, son NINEA et son permis de conduire.

Les enquêtes menées par la police ont rapidement permis d’identifier et d’arrêter les suspects, trouvés en possession de deux motos et d’une bombe de gaz utilisée pour neutraliser leurs victimes. Lors de leur audition, ils ont reconnu les faits, déclarant avoir revendu le téléphone à 40 000 francs CFA au rond-point Case, à un individu qu’ils disent avoir croisé par hasard. Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue, et l’enquête se poursuit pour retrouver le receleur et d’éventuels complices.