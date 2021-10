Impliqué dans plusieurs affaires de vol en réunion, le lutteur Gouy Gui n°2 encourt 10 ans de réclusion criminelle. Son acolyte et lui faisaient face, hier, aux juges de la chambre criminelle de Dakar.

Le procureur de la République a requis, hier, 10 ans de réclusion criminelle contre Matar Ndiaye alias Gouy Gui n°2 et Mamadou Ba. En détention provisoire, depuis plus de 3 ans, ils ont comparu à la barre de la chambre criminelle de Dakar pour répondre des chefs d’association de malfaiteurs, de vol en réunion commis la nuit avec escalade. Courant 2018, les habitants de Liberté 6 avaient été la cible de malfrats qui les dépouillaient de leurs biens. Ce fut le cas d’Oumar Ndiaye, un résident du quartier, qui avait été la cible des membres du gang.

En effet, alors qu’il était dans les bras de Morphée avec sa femme, 4 individus se sont introduits dans sa chambre. Ils ont emporté un sac contenant plus de 2 millions de francs CFA, des téléphones portables et un iPad. Son épouse qui a senti la présence d’une personne dans la maison, l’a alerté. Il a, ainsi, constaté la disparition de leurs portables qui étaient sur la table de chevet et son sac. Sur ces entrefaites, il est descendu pour voir les gardiens, mais, ceux-ci n’étaient pas sur place. Toutefois, les vigiles qui étaient aux alentours lui ont indiqué le chemin emprunté par les voleurs. A bord de son véhicule, il parvint à les retrouver. Il heurta l’un d’eux en la personne de Matar Ndiaye. Qui s’est évanoui. Dans le sac qu’il détenait, il y avait son portable, celui de sa femme et la somme de 300 mille FCFA.

A l’enquête, l’accusé déclare qu’il revenait d’un mariage. Mais, il est enfoncé par Mamadou Ba, interpellé un mois après les faits. Il déclare que c’est Matar qui l’avait invité et lui avait demandé d’attendre devant l’immeuble où ils allaient perpétrer des vols. Il ajoute qu’il savait que ce allait se passer et n’a rien dit.

Entendu, hier devant la barre de la Chambre criminelle de Dakar, le lutteur Matar Ndiaye, âgé de 22 ans, a contesté les faits. Selon lui, le jour des faits, alors qu’il revenait d’un mariage, il a remarqué qu’il était suivi par trois personnes qui criaient au voleur. C’est ainsi, dit-il, qu’il a décidé de traverser la rue, afin de se soustraire à leur furie. Malheureusement, il a été heurté par une voiture. Sur les objets retrouvés dans le sac qu’il avait en bandoulière, Matar Ndiaye renseigne que c’est sûrement les voleurs qui l’ont jeté à ses côtés, au moment de leur fuite.

Quant à Mamadou Ba, même s’il reconnaît être ami avec Matar Ndiaye, il a juré n’avoir pas participé aux vols qui lui ont valu sa comparution. Ce, malgré le fait qu’il soit apparu sur les images de la caméra de surveillance d’un des immeubles visités par les malfaiteurs. « Parfois, en allant au sport, j’emprunte ce chemin. Je ne suis pas un voleur, je vends de la friperie », a répondu l’accusé qui dit être père de 10 enfants.

Malgré leurs dénégations, l’avocat de la partie civile, Me Abdourahmane So, reste convaincu que leur culpabilité ne souffre d’aucun doute. Pour la réparation du préjudice causé à son client, il a réclamé la somme de 10 millions de francs CFA. A la suite du maître des poursuites qui a requis 10 ans de réclusion criminelle, les avocats de la défense ont plaidé l’innocence des accusés. Ils ont sollicité leur renvoi des fins de la poursuite.

Le délibéré est fixé au 3 novembre prochain.

MAGUETTE NDAO