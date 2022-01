Il est noté un retard important dans le commencement du vote dans certaines zones du pays dont les Parcelles-Assainies. Jusqu’à 11 h hier, le scrutin n’avait pas débuté dans certains bureaux de vote de cette commune.

Dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, la Direction générale des Elections (DGE) dégage toute responsabilité. Elle assure que tout le matériel électoral a été acheminé jusque dans les endroits les plus reculés du Sénégal par les services du ministère de l'Intérieur. Les derniers matériels ont pu être acheminés, il y a 48 heures au moins. Par conséquent, c’est au niveau local qu’il y a eu des soucis.

Le matériel électoral, comprenant les bulletins de vote, est remis aux préfets qui assurent leur mise en place au niveau des centres de vote.

...En outre, la Cena, dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, assure que ces ‘’quelques retards ou dysfonctionnements dans la mise en place du matériel (…) n’ont eu aucun effet négatif sur le déroulement des scrutins’’. Par ailleurs, la Cena constate-t-elle la bonne tenue de ces élections départementales et municipales. ‘’Malgré la complexité des différents scrutins et le nombre de listes en lice, ces élections n’ont pas connu de problèmes susceptibles d’en entacher le caractère transparent. En outre, la Cena note que le scrutin n’a enregistré qu’un nombre limité d’incidents qui n’ont pas engendré de violences regrettables. Les électeurs se sont rendus aux urnes en grand nombre et ont voté dans le calme, la sérénité et la paix’’, indique-t-on dans la note.