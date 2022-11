Hier, c’était au tour de la ministre de la Santé et de l'Action sociale, Marie Khémesse Ngom Ndiaye, de faire face aux députés. Le budget 2023 de son ministère est arrêté à 272 474 429 117 FCFA en autorisations d'engagement (AE).

Le budget 2023 du ministère de la Santé et de l'Action sociale a été adopté hier. Il est arrêté à 272 474 429 117 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et 242 474 429 117 FCFA en crédits de paiement (CP). Le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, est revenu sur la problématique du respect, par le gouvernement du Sénégal, du ratio de 15 % de financement du budget national au secteur de la santé. À ce propos, il a rappelé que le budget du ministère de la Santé de l'Action sociale, pour l'année 2023, dépasse en CP les 242 474 000 000 F CFA. Ce montant, a-t-il précisé, rapporté au budget national, compte non tenu de la dette et des dépenses communes, place le Sénégal aux environs des 15 % de la Déclaration d'Abuja.

En outre, M. Ba a souligné que, dans le service de la dette, au titre de l'année 2023, qui s'élève à 1 693 000 900 F CFA, figurent de projets relevant du secteur de la santé. Il s'agit, en effet, du Programme de développement intégré de la santé (PDIS), négocié en 1997 et payable jusqu'en 2037, ainsi que du financement de la construction de l'hôpital Dalal Jamm jusqu'en 2031.

Toujours au titre des efforts budgétaires dans le secteur de la santé, il soulignera, à titre illustratif, le Plan stratégique national de lutte contre le sida et le Programme de renforcement de la nutrition au niveau du Secrétariat général du gouvernement. De même, au niveau des forces armées, il est noté l'hôpital Principal de Dakar et le projet de construction de la Polyclinique.

Mamadou Moustapha Ba a, en outre, fait état de la Couverture maladie universelle (CMU), des imputations budgétaires destinées à la prise en charge des dépenses sanitaires des agents de l'État, du Fonsis, notamment pour les hôpitaux de Touba et de Tivaouane, des fonds de dotation, etc., pour ainsi indiquer l'ensemble des ressources destinées au secteur de la santé et qui permettent au Sénégal de se rapprocher considérablement de l'objectif de la Déclaration d'Abuja.

Sur le recrutement du personnel de santé de ces dernières années, Monsieur le Ministre a informé qu'il est de l'ordre de 20 126 agents pour un impact budgétaire d'environ 12 milliards F CFA.

Concernant la part du secteur de la santé, au titre des 1 000 milliards F CFA du Programme de résilience économique et sociale (Pres), il a précisé que ce montant était composé, d'une part, de 628 milliards F CFA de ressources décaissables et, d'autre part, de 372 milliards F CFA de renonciations de recettes.

Poursuivant son propos, le ministre des Finances et du Budget Mamadou Moustapha Ba a indiqué qu'au titre des ressources décaissables, dont le paiement est effectué par le Trésor public ou un partenaire technique et financier, il a été initialement retenu 77,8 milliards F CFA pour le secteur de la santé, mais d'après le rapport du Comité de suivi, le montant total s'élève à environ 97 milliards F CFA, compte non tenu des dépenses relatives aux obligations impayées, notamment à la dette de la CMU pour un montant de 16,6 milliards F CFA en 2020.

S'agissant d'ailleurs de la dette de la CMU, M. Ba a informé que sur la base de la situation faite en septembre 2022, elle est évaluée à environ 29,5 milliards F CFA. Sur ce, le ministre Ba a promis de plus amples détails, notamment sur la gestion de la dette de la CMU, lors du passage de son ministère de tutelle. Pour les travaux de construction du centre de santé de Jaxaay, il a indiqué qu'un montant de 700 millions F CFA est prévu dans le projet de budget de l'année 2023.

Enfin, au sujet des investissements pour le département de la Santé, toujours au titre de l'année 2023, il dira qu'ils sont évalués à environ 126 milliards F CFA.

BABACAR SY SEYE