Le ministre des Finances vante les mérites du franc CFA Selon Amadou Moustapha Ba, il y a plus d’avantages à utiliser le franc CFA que d’inconvénients. Le débat sur le franc CFA s’est invité à l’Assemblée nationale. Lors du passage du ministre du Commerce dans le cadre du marathon budgétaire, les députés de l’opposition ont interpellé le gouvernement sur la nécessité d’engager courageusement des réflexions sur le franc CFA, en soutenant que cet instrument monétaire favorise une interconnexion économique défavorable aux États membres de la Zone franc par rapport aux pays de la Zone euro. C’est ainsi qu’en commission, Mamadou Moustapha Ba, Ministre des Finances et du Budget, s’est lancé dans un cours économique sur les avantages que tire le Sénégal de l’utilisation du franc CFA. Le ministère des Finances a décliné quatre points positifs du franc CFA : la parité fixe qui a le mérite de permettre d'avoir, aujourd'hui, une inflation maîtrisée due à la discipline budgétaire. Il a ainsi comparé le Sénégal à des pays avec des taux d'inflation relativement importants. C'est le cas du Ghana (37 %), du Nigeria (20 %) en octobre 2022. Ensuite, Mamadou Moustapha Ba a soutenu qu'en supprimant le risque de change à l'intérieur de la zone, on parvient à rassurer les investisseurs, au regard des investissements directs étrangers (IDE) dans les autres pays qui ont des monnaies flottantes. La valeur du cedi au Ghana, par exemple, a perdu 34 %, dira-t-il. En troisième lieu, le ministre a signalé la crédibilité de la politique monétaire, avec l'indépendance de la Banque centrale, avant d'indiquer l'avantage du rôle catalyseur dans le cadre de la solidarité et de l’intégration régionale. Ces explications n’ont toutefois pas convaincu le député Samba Dangue qui a demandé aux autorités de plaider, au moins, pour la réduction du taux d’arrimage du franc CFA à l’euro, en attendant la mise en service de l’éco, ni l’honorable Ndèye Salata Diop qui a interpellé le ministre des Finances sur l’impossibilité pour les détenteurs de billets en francs CFA en France de les convertir en euro. ‘’C’est incompréhensible que dans un pays qui fabrique les billets CFA, qui a un accord monétaire avec les pays de la Zone franc, qu’on ne puisse pas changer les billets CFA en euro. Nos compatriotes sont extrêmement fatigués de cette situation. Ils sont obligés de passer par le Sénégal pour obtenir de l’euro qu’ils vont utiliser en Europe. Les bureaux de change refusent systématiquement de prendre des billets CFA’’, fulmine-t-elle. Abdou Karim Fofana s’écharpe avec les députés de Yewwi L’Assemblée nationale a connu, hier, son premier moment chaud de ce marathon budgétaire 2022. Abdou Karim Fofana a voulu répondre aux reproches que lui a faits le député de la coalition Yewwi Askan Wi, Abass Fall, sur ses passages récurrents sur les plateaux de télévision. Mais le ministre du Commerce a provoqué un tollé général à l’hémicycle qui a abouti à son retrait de la salle, de même que celui du président de l'Assemblée nationale. ‘’J'ai l’impression que le fait que je sois porte-parole du gouvernement dérange certains dans ce pays. Quand j'ai fini ma journée de travail, en tant que porte-parole du gouvernement, j’ai le droit de faire le plateau média que je veux. J’ai quelqu’un pour me masser chez moi. Que vais-je faire ailleurs ? La Constitution me le permet. Je donnerai toujours mon point de vue sur les politiques publiques. Ce que je n’accepterai jamais, c’est ce terrorisme intellectuel. Chaque Sénégalais a le droit de dire ce qu’il veut sur n’importe quel sujet, y compris la question du troisième mandat. Nous sommes en démocratie. Vous avez le droit de parler sur les plateaux télé, alors ne le refusez pas aux autres !’’, exige Abdou Karim Fofana. Toutefois, le ministre du Commerce a versé dans la provocation, en signalant que Birame Soulèye Diop, député et maire de Thiès-Nord, est dans une formation politique dont le leader théorise l’interdiction du cumul de mandats. Ce qui a fait bondir le n°2 du Pastef qui a demandé un droit de réponse. Moment choisi pour les députés de la majorité et de l’opposition pour se donner en spectacle. Des échanges houleux et des tentatives d’intimidation entre parlementaires ont fait monter le niveau de décibels dans la salle. À la reprise de la séance, après une demi-heure de suspension, les députés de la coalition Yewwi Askan Wi ont boycotté le temps de parole du ministre du Commerce. Ils ne sont retournés dans la salle qu’une fois que le ministre des Finances et du Budget, Amadou Moustapha Ba, a pris le micro pour répondre aux interpellations des députés.