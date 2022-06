Dans son discours, le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, a mis en évidence « l’importance et le rôle stratégique du secteur postal dans le développement socioéconomique, sa contribution à la cohésion sociale, à l’inclusion financière de notre pays ». Rôle qui, selon lui, n’est plus à démontrer.

A en croire le ministre, les services postaux représentent pour les populations, un des plus importants moyens de communication du point de vue des transmissions de courriers et des transferts de fonds. Il a, sous ce rapport, rappelé qu’au Sénégal, le secteur postal constitué du service universel du courrier, des services financiers postaux, et aujourd’hui d’une diversité de services à valeur ajoutée. D’où, à son avis, sa place centrale qu’il occupe dans l’économie nationale. En effet, précise le ministre, « les activités postales occupent une population active de plus de 6 000 personnes environ, auxquelles viennent s’ajouter les nombreux emplois indirects des secteurs connexes tels que les transports, l’imprimerie… »

A cela il faut ajoute le fait que l’introduction des nouvelles technologies dans le marché postal a « entraîné une diversification des produits, des services, et des innovations dans l’offre qui relèguent certains services et produits postaux à l’obsolescence ». Un « bouleversement technologique » qui a suscité des besoins nouveaux, et ouvert de nouvelles perspectives. « Les nouvelles technologies ont affecté les modes de production, de distribution et d’organisation des entreprises postales qui ont été conduites à mettre en œuvre des réformes structurelles pour s’adapter au nouveau contexte et assurer la continuité de leurs activités », a déclaré le ministre Yankhoba Diattara.

Toutefois, le ministre s’est dit conscient que des efforts sont à redéployer parce que le secteur est encore confronté à des difficultés et des nombreuses contraintes qui entravent son développement. En conséquence, « mon département a lancé un vaste programme de modernisation et de redynamisation, engageant ainsi des actions phares telles que la mise en place d’un cadre de concertation qui nous permet aujourd’hui de réunir toutes les parties prenantes afin de formuler des orientations pour les problèmes structurels rencontrés par les opérateurs et d’établir des partenariats actifs et collaboratifs; la révision de la loi de 2006 portant code des Postes; la mise en œuvre du projet d’adressage numérique national, il n’est plus à démontrer les enjeux d’un système d’adressage fiable pour les activités postales; et enfin mon département a mis en place une plateforme web d’échanges et de recueils des données du secteur qui constitue un link permanent entre le ministère et tous les opérateurs accessible 24h sur 24H pour un suivi permanent de vos besoins et de l’évolution du secteur ». En sus, ajoute –il, il est aussi prévu, dans le Plan de travail 2022 l’élaboration du Plan stratégique de développement du secteur postal avec l’accompagnement des experts du Bureau Organisation et Méthode (BOM).

D’après le ministre, la viabilité des services postaux ne peut être atteinte qu’à travers une offre de services, des infrastructures et des procédés adaptés aux nouveaux besoins de la clientèle, la promotion d’un système juridique permettant de renforcer l’équilibre de l’écosystème postal, l’innovation à travers les services électroniques postaux, mais surtout l’interopérabilité pour renforcer la collaboration entre les différents acteurs.

MODERNISATION DE LA POSTE Les acteurs mobilisés et engagés «Le secteur postal à l'ère du numérique, enjeux et leviers de croissance». C’est le thème débattu hier, mardi 28 Juin, dans le cadre de la journée dédiée au secteur postal, la première du genre.

L’occurrence coïncide quasiment avec le « règlement définitif et intégral de la dette de 42 milliards due à la Poste par le Gouvernement ».

Par ailleurs, et surtout, ladite Journée tombe au moment où, précisément, sur « instruction du Chef de l'Etat, Macky Sall, relativement à la modernisation du secteur, la rémunération du service public postal est passée de 1,3 milliards en 2020 à 3,1 milliards en 2022 ». La rencontre d’hier est l’expression d’un « souhait longtemps préconisé par les acteurs de l'écosystème postal ». Ces derniers la saisissent comme un « moment privilégié pour discuter et échanger autour des actions et solutions pour réaliser la redynamisation et la modernisation du secteur en général, et la relance de la Société nationale La Poste en particulier ». Enfin, les acteurs de Poste estiment s’être « mobilisés et engagés » afin de redorer le blason postal. Ils affichent leur volonté de « relever la SN La Poste pour la reposer sur les rails de l'émergence ».

FÉLIX NZALÉ