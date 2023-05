La principale coalition de l’opposition traverse une petite crise, à huit mois de l’élection, sur fond du dialogue appelé par le président de la République.

Avec la sortie de Barthélemy Dias contre Ousmane Sonko, au début du mois, la coalition Yewwi Askan Wi a montré ses premiers signes de dislocation. Ce weekend, la formation politique du maire de Dakar en a remis une couche, en se démarquant de la ligne tracée par la principale coalition de l’opposition. Si Yewwi Askan Wi a déclaré qu’elle ne prendra pas part au dialogue appelé par le président de la République, ce 30 mai 2023, un communiqué de Taxawu Sénégal informe que, ‘’conformément à sa tradition de concertation et de participation inclusives’’, elle se réserve ‘’le droit de consulter ses instances de base et les partis et mouvements alliés. La réunion de synthèse et de restitution convoquée à cet effet définira la position officielle de la plateforme qui sera rendue publique’’.

A trois jours de l’ouverture du dialogue, la formation politique socialiste fait dans le clair-obscur. Sans prendre une position claire, les leaders de Taxawu Sénégal sont proches d'accepter de s'asseoir à la table du président de la République. Ils accusent même leurs coalisés au sein de Yewwi Askan Wi de mettre la charrue avant les bœufs. Car, dans leur communiqué, ils ont tenu à ‘’informer l’opinion publique que lors de la réunion de la Conférence des leaders, aucune décision consensuelle n’a été prise sur cette question’’.

Le dialogue de la discorde

Dans un communiqué de presse en date du 25 mai 2023, la Conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi a rejeté toute participation au dialogue national lancé par le chef de l’État. Les opposants ont même appelé ‘’tous les partis et mouvements politiques membres, ainsi qu’à toutes les forces vives de s’abstenir de participer au faux dialogue d’où ne sortira rien de bénéfique pour le peuple suffisamment meurtri par une longue série d’injustices’’.

Selon cette note, le seul objectif de ce dialogue est de ‘’détourner les Sénégalais des difficultés auxquelles ils sont confrontés’’.

Membre fondateur de Yewwi Askan Wi, Taxawu Sénégal est, avec Pastef d’Ousmane Sonko, la plus grande formation politique de la coalition d’opposants. Sous la houlette de ces deux partis, les coalisés sont en divergence sur les enjeux politiques autour d’une participation au dialogue.

En effet, empêtré dans des procès politico-judiciaires, le maire de Ziguinchor entretient la confrontation avec le régime et ne compte pas négocier une participation à la Présidentielle 2024, au prix d’un troisième mandat du président sortant.

Le leader de Pastef soutient que ‘’le dialogue, tel qu’il est conçu pour le moment’’, n’est rien d’autre qu’un moyen de ‘’valider une troisième candidature anticonstitutionnelle’’ de Macky Sall, ‘’isoler Ousmane Sonko et casser l’opposition en donnant un bonbon à sucer à chacun’’. Raison pour laquelle il a très tôt annoncé son opposition à toute discussion avec le régime, dans le contexte actuel. Car, pour ne rien arranger, les militants de Pastef sont la cible d’arrestations, plusieurs centaines d’entre eux étant en prison.

Taxawu, seul dans Yewwi

À l’image d’Ousmane Sonko, Déthié Fall, Malick Gakou, Aïda Mbodj et d’autres leaders de la plus grande coalition de l’opposition, Yewwi Askan Wi, ont rejeté l’appel du président de la République. C’est aussi le cas d’organisations de la société civile réunies au sein de la plateforme F24 qui s’oppose à une troisième candidature de Macky Sall en 2024.

Déjà victimes de l’appareil d’État en 2019, Taxawu Sénégal et son candidat Khalifa Sall optent, quant à eux, pour une méthode avec plus de compromis.

En effet, sans une modification du Code électoral ou une loi d’amnistie en sa faveur, le socialiste ne peut pas être candidat le 25 février prochain.

D’autres opposants qui partagent la même ligne que Taxawu Sénégal sont les militants du PDS. Tout comme Khalifa Sall, leur candidat, Karim Wade, reste encore inéligible, suite à sa condamnation par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei). Les deux ont été éliminés du fichier électoral par les articles L30 du Code électoral et se voient obligés de ‘’négocier’’ un retour.

La participation de Taxawu, bénéfique à Pastef ?

Pourtant, les deux peuvent être rejoints par Ousmane Sonko dans quelques mois. Condamné à six mois de prison ferme et 200 millions de dommages et intérêts dans le procès en appel suite aux accusations de diffamation de Mame Mbaye Niang, le leader de Pastef, qui a saisi la Cour suprême, est menacé par l’article L29 du Code électoral. Si sa condamnation est confirmée avant la Présidentielle, il sera inéligible.

Dans ce cas de figure, la participation de Taxawu Sénégal au dialogue politique pourrait, après tout, être bénéfique à Pastef et à son leader, s’il obtient une modification de la loi électorale.

En attendant toutes ces éventualités, la formation dirigée par Khalifa Sall rappelle, ‘’pour que nul n’en ignore’’, qu’elle est membre fondatrice de la coalition Yewwi Askan Wi et qu’elle a toujours travaillé à son ouverture et à son unité. C’est ainsi, ajoute leur communiqué, que Taxawu Sénégal ‘’entend continuer dans cette voie’’.

Une manière de dire qu’elle reste ancrée dans la coalition de l’opposition.

Lamine Diouf