Ce samedi, Youssou Ndour a, de nouveau, enflammé Bercy. Un spectacle son et lumière de trois tours d’horloge, avec, en prime, la présence d’Omar Pène sur la scène.

Cinq ans, c’est très long. Et pourtant, c’est le temps que le Roi du mbalax est resté sans organiser le show de Bercy. Ce samedi, la célèbre enceinte a refusé du monde. Ce fut le rendez-vous de la diaspora sénégalaise établie en Europe. Vers les coups de 21 h, heure française, lorsque Youssou Ndour est apparu sur la scène de la salle de l’Accor Aréna, en tenue militaire, le public, en délire, s’est mis à scander ‘’Youssou ! Youssou !’’.

La star du Super Étoile a débuté le show par son tube ‘’Africa’’, en mode acoustique, avant d’enchainer avec du mbalax pur et dur.

Devant le public, à la fin du premier morceau, le chanteur a dit son bonheur d’être dans cette salle archicomble et de retrouver son public. ‘’Cela me fait énormément plaisir de vous revoir. Ça, c'est l'Afrique, le Sénégal et le mbalax pur et dur. Nous avons prévu trois heures de spectacle. Qui dit mieux ? Parce que nous avons un répertoire riche avec le Super Étoile. Mach’Allah. Nous voulons que ce soir, toute personne qui s'est déplacée soit au moins touchée par une chanson. Le menu est riche’’, promet le Roi du mbalax.

Ensuite, ce fut un spectacle, comme il sait en donner à ses fans. Dans une ambiance électrique, il a tenu en haleine le public, avec un Mbaye Dièye Faye des grands jours. Et le point d’orgue de la soirée a été la venue sur la scène du leader du Super Diamono, Omar Pène. Une énorme surprise. Avec Youssou Ndour, l’auteur de ‘’Sama woudiou yaye’’ a plongé les fans dans les souvenirs. Ils ont chanté ‘’Silmakha’’, un morceau fétiche de leur album ‘’Euleuk si biir’’ qui date de 1996. Gagné certes par la maladie et l’âge, Baye Pène a assuré.

Mais Omar Pène ne fut pas le seul invité. Youssou Ndour a aussi chanté avec Ndiolé Tall (‘’I love you’’), Viviane Chidid (‘’Amitié’’), Titi (‘’Tabaski’’), Faada Freddy et Ngaka Blindé (‘’Dara dou ko dakh’’), entre autres.

Hommages

Lors de cette soirée, l’artiste planétaire a rendu hommage à feux Thione Ballago Seck, Manu Dibango, Habib Faye, Pape Diouf, Johnny Clegg, Pape Bouba Diop, Issa Cissokho, Papa Wemba, Jacob Desvarieux, Amobe Mevegué. Ce fut la seule note triste. Car les pas de danse, les nouveautés et les anciens morceaux ont tenu en haleine les fans et curieux présents dans la salle, jusqu’à tard dans la nuit.

À la fin du show, l’artiste a dit son bonheur et sa satisfaction : "Je n’ai pas de mots pour extérioriser ce que je pense. Je suis heureux. Déjà, malgré le contexte actuel, le concert a eu lieu. C’était magnifique. J'ai retrouvé mon public avec beaucoup d’émotion et de dynamisme. Je suis très heureux. Je sens que tout le monde a eu sa dose, ce soir. Nous avons atteint notre objectif. Nous sommes restés cinq ans sans venir ici, avec tout ce qui s'est passé entre-temps. J’ai vu la réaction de mes fans. Il y avait la fête et l'émotion. Cette édition va marquer les Bercy. Nous n'avons pas perdu du temps. J'avais promis d'être sur scène, avec le Super Étoile, pour un spectacle de trois heures et on l'a fait.’’

Concernant la présence surprise d’Omar Pène, il a révélé que l’idée est venue de son fils Birane Ndour. ‘’Il est venu me voir pour me dire : ‘Papa, Omar Pène n’a pas encore fait un Bercy. Je voudrais qu'il soit là.’ J'étais ému. Il l'a emmené dans l'après-midi. Le soir, on s'est retrouvé. Comme chaque Sénégalais, je suis fier de cette légende’’, a-t-il déclaré avec émotion.

CHEIKH THIAM