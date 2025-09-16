Le tribunal des flagrants délits de Dakar a statué dans l’affaire Cheikh Fall Ba, du nom de ce manager du restaurant Youm Youm, sis à Ouakam. L’homme est poursuivi pour accès frauduleux et maintien dans un système informatique ainsi que pour obtention indue d’avantages.

Âgé de 44 ans et actif depuis plusieurs années dans le domaine de la restauration, il a été condamné à une peine de six mois de prison, dont un mois ferme.

Les faits remontent au mois de juillet 2025. Les responsables de Youm Youm commencent à suspecter des irrégularités dans la gestion de leur caisse.

En effet, tout part d’une réclamation d’une cliente intervenue le 18 juillet. Celle-ci affirme avoir perdu ses points de fidélité après une livraison effectuée la veille. Intriguée, la direction met en place des alertes pour contrôler de plus près les transactions effectuées par l’un de ses managers, Cheikh Fall Ba. Les soupçons se confirment rapidement.

Entre le 25 et le 27 juillet, deux supérieurs décident de mener une enquête interne. Ils confient à Ba la gestion de la caisse tout en surveillant minutieusement ses opérations. Le piège fonctionne. Le stratagème de l’intéressé est mis à jour. Le modus operandi consiste à annuler des tickets déjà encaissés, puis à détourner les sommes correspondantes. En trois jours seulement, ce sont 36 tickets qui auraient été annulés, représentant un montant estimé à environ 900 000 F CFA.

Interpellé et traduit devant la justice, Cheikh Fall Ba reconnaît une partie des faits. ‘’Oui, il y a eu des annulations et c’est moi qui les ai effectuées. Mais uniquement entre le 25 et le 27 juillet. Le montant total s’élève à 597 000 F CFA que j’ai utilisé. Je ne reconnais pas être responsable des autres annulations antérieures qui, selon l’accusation, portent le préjudice à neuf millions’’, a-t-il soutenu à la barre.

L’homme, qui précise n’être pas manager à temps plein, mais plutôt coach, dit être prêt à rembourser la somme de 859 500 F CFA et demande la clémence du tribunal ainsi que de ses employeurs.

À la barre, Maguette Niang Kane, manager et représentante du restaurant, confirme l’existence des irrégularités et soutient que les manipulations sur trois jours ont bel et bien porté sur environ 860 000 F CFA. Elle nuance toutefois en rappelant que des annulations avaient été constatées avant même que Cheikh Fall Ba n’occupe le poste de manager, mais que ces montants étaient alors relativement faibles.

Pour son conseil, Me Mamadou Diallo, il ne fait aucun doute que son client a profité de son poste pour détourner une partie des recettes issues de la caisse. ‘’Dans sa gestion quotidienne, il percevait la ristourne obtenue par la société, mais il n’en reversait pas l’intégralité. Il reconnaît ses actes frauduleux et assume sa responsabilité’’, a plaidé l’avocat, tout en sollicitant la clémence du tribunal.

Le parquet, après avoir exposé les faits, avait requis un mois de prison ferme, estimant que la gravité de l’infraction devait être sanctionnée, mais en tenant compte des aveux partiels du prévenu. Le tribunal est allé au-delà en prononçant une peine de six mois, dont un mois ferme.

Quant à la partie civile, elle a décidé de réserver ses intérêts.

MAGUETTE NDAO