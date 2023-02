La directrice générale de l’Asepex, qui était la marraine de la promotion 2022 de la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie, a présidé avant-hier la cérémonie de sortie de nouveaux médecins. Selon Zahra Iyane Thiam, ce qui fait le charme de ladite cérémonie, c'est qu’elle couronne le parcours à succès d'intrépides.

‘’Des jeunes étudiants qui nous rassurent quant à l'avenir certes de notre cher pays le Sénégal, mais de l'Afrique. Alors, c'est le lieu de saluer la grande et belle idée d'un État fédéral d'Afrique noire du professeur Cheikh Anta Diop. Les générations successives d'Africains se doivent de matérialiser cette vision. Donc, la promotion sortante de médecine 2022 est un creuset qui doit promouvoir, dans le long terme, divers échanges dans les domaines scientifiques, professionnels et humanitaires, afin de rendre l'exercice du métier de médecin plus profitable aux peuples, car la coopération est l'essence même de la pratique médicale. Fort heureusement, vous y êtes déjà, nous le constatons à travers vos plateformes digitales, qui font état de vos différentes actions humanitaires.

Comme la réalité de la mondialisation est le paradigme dominant de notre époque, votre promotion doit en être un microcosme excitant et exaltant. Alors, chers récipiendaires, vous aurez toujours notre soutien. Car vous êtes nos espoirs et vous incarnez nos espérances. Votre mission fondamentale est de guérir les corps et de sauvegarder les âmes de vos patients. Vous le savez bien. Car il n'y a pas de hasard dans le choix de vos parrains et de votre marraine. Leurs dévouements, leurs savoirs, leurs professionnalismes, leurs performances pédagogiques sont de notoriété publique. Nous nous inclinons devant ces maitres qui font la fierté de cette faculté, de cette université, de ce pays. Vous, leurs chanceux étudiants, on ne vous encourage pas, on vous félicite’’, a lancé la DG aux récipiendaires.