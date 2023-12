Le Réseau Africain de Leadership et de Solidarité (RALS) organise, sur une durée de trois jours, le Forum de Dakar axé sur le thème central de "L'employabilité de la jeunesse africaine". Cet événement, orchestré par un réseau renommé pour son accompagnement, sa capacité à renforcer les compétences des jeunes en Afrique de l'Ouest, aborde une multitude de sujets grâce à l'intervention d'experts diversifiés.

Lors de la journée d'ouverture hier, Tamba Danfakha a abordé le thème suivant : "Face au chômage, quelles sont nos responsabilités individuelles ?" Par ailleurs, Abdoul Aziz Ndiaye a évoqué les défis liés aux secteurs d'emploi, au développement et à l'employabilité.

Ce jeudi, le coach Abdoulaye Kanté offre une formation sur la conduite du changement, tandis que Babacar Sow anime des discussions sur l'adaptation des jeunes au marché du travail. De plus, la communauté rootSN prodigue des astuces aux jeunes pour les guider dans le démarrage d'une carrière en informatique. Ce vendredi, un panel portant sur l'éducation et l'information de qualité est prévu. Les jeunes participants seront également formés à la conduite du changement par le coach Oumar Diatta.

"Nous aspirons à une jeunesse compétente, capable d'obtenir des emplois de qualité afin de mener une vie digne et de bâtir son avenir. Nous constatons que, en tant que jeunes africains, nous partageons les mêmes défis, conditions et situations. Face à ces défis communs, notre principale préoccupation réside dans le problème de l'employabilité", a déclaré la présidente RALS, Marième Ba, soulignant la nécessité de promouvoir des politiques favorisant la création d'emplois durables et la protection des droits des travailleurs. Elle met en évidence l'importance des compétences pour réussir dans un monde en constante évolution.

"Il est essentiel de fournir aux jeunes les outils nécessaires pour leur développement professionnel et personnel. Des programmes de formation adaptés aux besoins du marché du travail, axés sur le développement de compétences spécifiques, sont donc indispensables. De plus, il est primordial de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie, afin que les jeunes puissent s'adapter aux nouvelles technologies et aux évolutions économiques. Ainsi, la promotion des métiers, le renforcement de l'artisanat et du secteur informel devraient occuper une place prépondérante dans toutes les politiques de développement durable", a-t-elle souligné.

Par ailleurs, le RALS constate qu'un plan de carrière bien défini constitue un élément clé pour favoriser l'employabilité des jeunes africains. Selon ce réseau, les initiatives de mentorat et de coaching jouent un rôle essentiel en offrant aux jeunes une précieuse guidance tout au long de leur parcours professionnel. De plus, un soutien financier et logistique s'avère indispensable pour leur permettre de se former, de créer leur entreprise ou de concrétiser leurs projets professionnels.

Dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat et le développement des jeunes professionnels, il est crucial de prêter une attention particulière au contexte social dans lequel évoluent les jeunes africains, étant donné son rôle déterminant dans leur employabilité. Selon Marième Ba et ses collègues, il faut créer un environnement propice à l'entrepreneuriat et à l'innovation en encourageant les investissements (à travers des organismes de microcrédit et de financement) et en réduisant les obstacles administratifs.