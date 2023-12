Le compte à rebours est lancé. Depuis ce matin, les mandataires des 93 candidats à la candidature pour la Présidentielle de février 2024 sont au Conseil constitutionnel pour participer au tirage au sort devant permettre de déterminer l’ordre de passage pour le contrôle des parrainages.

Pour une des rares fois, la haute juridiction s’est transformée en maison de verre, ouvrant ses portes aux caméras. Les opérations sont retransmises en direct par beaucoup de médias et se déroulent jusque-là en toute transparence.

Sagement assis sous des chapiteaux, les mandataires passent tour à tour pour glisser eux-mêmes les bulletins de leur candidat dans l’urne. A la fin de ce processus, il sera procédé au tirage au sort. Il faut rappeler que cinq candidats ont opté pour le parrainage par les élus, dont 01 par les chefs d’exécutifs locaux.

Avec la multiplicité des candidatures, il y a un risque élevé de doublons qui peut mener à l’invalidation d’une candidature. Et plus on est éloigné dans l’ordre de passage, plus les risques sont élevés. Afin de mettre tous les candidats sur le même pied, le tirage au sort a été institué pour déterminer l’ordre de contrôle. Le doublon est le fait pour un électeur de parrainer au moins deux listes. En pareil cas, seul le parrainage de la liste qui passe la première au contrôle est valide.

La liste de la Coalition Sonko Président passe en quatrième position.