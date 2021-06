La commune de Mbao ne compte pas changer de maire. En tout cas, si l’on en croit les partisans de l’actuel édile. Abdoulaye Pouye ‘’Obama’’ a annoncé hier sa volonté de briguer un nouveau mandat, le 23 janvier 2022, date de la tenue des élections locales. Face à une foule ‘’exceptionnelle de jeunes, femmes, délégués de quartier, de délégations venues des coins et recoins de Mbao’’, l’intéressé a accepté de suivre les populations de Mbao.

‘’Oui, j’accepte votre demande d’être votre candidat pour les Locales du 23 janvier. Je suis d’autant enthousiasmé pour briguer un deuxième mandat, parce que vous avez été debout pour dire non à l’injustice, à la tentation de corruption de l’argent, des propositions de contrat de travail, rien que pour nous affaiblir. Vous avez dit non, non. Et surtout ces tentatives viennent de notre propre camp.

Vous pouvez compter sur moi, parce je suis persuadé qu’au soir du 23 janvier 2022, nous allons triompher à 100 %. Nous allons tout rafler, au soir du 23 juin’’, a assuré Abdoulaye Pouye. La place mythique de Petit Mbao a donc accueilli des partisans de celui qui a été élu, en fin décembre 2020, meilleur maire du département de Pikine, sur le bilan de ses nombreuses réalisations pour sa commune. Un bilan que lui ont témoigné la forte mobilisation des jeunes, mais aussi des femmes de sa localité. Ces dernières, à travers leurs groupements et des cellules installées par le Mouvement ‘’Geum sa bopp défar sa reew, ont réalisé la mobilisation exceptionnelle. Tous ont également assuré ‘’que malgré les nombreuses tentatives de corruption et de chantage qui frisent même le ridicule, (ils) restent plus que jamais déterminés à réélire le maire Obama’’.