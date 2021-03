Maladies dentaires

"Au Sénégal, plus de 62 % de la population qui présente des affections bucco-dentaires n’a pas recours aux soins, alors que l’offre de soins existe", a souligné le chef de la Division bucco-santé au ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dr Codou Badiane. C’était lors d’un point de presse au Service national de l’éducation et de l’information pour la santé (Sneips) selon l’Agence de presse sénégalaise (APS). Cette rencontre avec les journalistes est organisée en prélude à la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, célébrée aujourd’hui sur le thème "Sois fier de ta bouche".

Selon le Dr Badiane, le ministère de la Santé "travaille à ce que toutes les structures (sanitaires) de référence puissent avoir un chirurgien-dentiste avec un matériel adéquat capable de délivrer des soins de qualité aux populations". "Des efforts ont été faits au Sénégal pour que partout’’ à travers le pays, "on puisse disposer de personnels avec notamment le recrutement de chirurgiens-dentistes et l’équipement des structures", a-t-elle indiqué. "Nous avons plus de 500 chirurgiens-dentistes" dont "plus des 2/3 (...) sont dans le privé. Dans les structures publiques, ils sont aux alentours de 170, actuellement" répartis sur l’ensemble du territoire national, a-t-elle signalé.

...Revenant sur la fréquence des maladies bucco-dentaires au Sénégal, elle a expliqué que "plus de 76 % des adultes ont au moins une carie dentaire, ajoutant que les maladies parodontales, en l’occurrence la gingivite, concerne "74 % de la population âgée de 18 à 63 ans’’. Sur un plan général, le Dr Badiane note que "les maladies bucco-dentaires sont très prévalentes dans le monde", puisqu’environ "70 % de la population adulte a au moins une infection bucco-dentaire dans sa vie", en l’occurrence la carie dentaire. Parmi les facteurs de risque des maladies bucco-dentaires, elle a cité la mauvaise hygiène bucco-dentaire, la consommation abusive de sucre, le tabac, l’alcool. Revenant sur le contexte de la Covid-19, le chef de la Division santé bucco-dentaire au ministère de la Santé a souligné qu’une étude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), réalisée entre février et juillet 2020, a révélé qu’environ dans 80 % des pays ont connu une interruption totale ou partielle des services bucco-dentaires, en raison de cette pandémie.