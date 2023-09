Ce mardi 12 septembre 2023, des associations de jeunes, des groupements de femmes, des délégués de quartier et certains responsables politiques se sont donné rendez-vous dans un hôtel de la place pour exprimer leur soutien au candidat Mame Boye Diao, suite à l’annonce, à Dakar, de sa candidature à l’élection présidentielle de 2024 sous la bannière de la coalition Pour un Sénégal nouveau.

Au Fouladou, la candidature du maire de Kolda, Mame Boye Diao, à la prochaine Présidentielle, est loin d’être contestée. Après avoir annoncé sa candidature au scrutin du février 2024, sous la bannière de la coalition Pour un Sénégal nouveau, des associations de jeunes, des groupements de femmes, des délégués de quartier et certains responsables politiques ont exprimé leur soutien à cette candidature du désormais ex-directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Ces hommes et femmes estiment que ‘’Mame Boye Diao est un leader chevronné, fort de nombreuses années de carrière et d’expérience au sein de l’APR’’. Ils le considèrent comme un leader de premier plan, reconnu pour ses compétences et son expertise dans son domaine. ‘’Nous croyons que nous sommes avec un leader chevronné et non des moindres. On peut même dire aujourd’hui le plus grand leader du Sénégal’’, a déclaré le porte-parole du jour.

Harouna Baldé d’ajouter : ‘’Nous soutenons sans réserve sa candidature, en sa qualité de maire de la commune de Kolda, pour le compte de la coalition Pour un Sénégal nouveau et réaffirmons avec force notre volonté à accompagner cette candidature pour une victoire écrasante de la coalition au soir du 25 février 2024. Nous interpellons, par conséquent, les Sénégalais ainsi que l’ensemble des leaders politiques du Sénégal à suivre la voie de la préservation de la cohésion sociale entre les militants de la coalition Pour un Sénégal nouveau et les populations sénégalaises, à privilégier l’intérêt de la coalition au détriment des intérêts personnels et à suivre la voix de la majorité des militants et sympathisants de la coalition Pour un Sénégal nouveau ainsi que l’ensemble des populations sénégalaises dont l’aspiration profonde est de voir le maire Mame Boye Diao et sa coalition à la tête du Sénégal.’’

‘’Il fédère toutes les forces et énergies’’

Tous sont d'avis que le maire et ancien directeur général de la CDC est le cadre qui fédère toutes les forces et les énergies. Plus proche des populations, il a contribué à consolider la cohésion sociale et ses actions, dit-on, en faveur des populations, depuis des années, sont visibles. Elles voient en lui le profil idéal. ‘’Les populations du Sénégal ont besoin d’un homme capable d’accélérer le développement du pays. Ses capacités et ses compétences renforcent les chances de succès de notre pays, suggérant que sa participation active et son influence politique auront un impact positif sur les projets de développement du pays’’, déclare Harouna Baldé.

‘’Si nous le lâchons, ce sera fini pour le Sénégal. Avec le maire Mame Boye Diao, la victoire est assurée pour le Sénégal. Tous les cadres qui sont en train de tourner par-ci et par-là pour peut-être souiller son nom sont hors-jeu. Qu’ils se taisent et qu’ils viennent pour qu’on se retrouve avec le maire de Kolda pour le développement du Sénégal’’, ajoute le porte-parole.

NFALY MANSALY