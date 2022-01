Le système éducatif sénégalais est perturbé aujourd’hui par de nombreux événements dont la campagne électorale et les grèves des syndicats. Une situation que déplore la Coalition nationale sénégalaise pour la défense de l’éducation (Cosydep), soutenant que les élections mobilisent plus de 6 millions d’électeurs dont une bonne partie d’apprenants et d’enseignants.

L’année scolaire 2021-2022 risque de connaitre beaucoup de perturbations. Les apprenants entament leur deuxième trimestre dans un contexte marqué par de grands événements. Il s’agit, entre autres, de la campagne électorale. On est d’ailleurs dans la dernière phase de celle-ci, avec une forte présence d’acteurs de l’éducation (ministres, directeurs, responsables d’organisations d’enseignants et d’associations de parents). Il s’y ajoute qu’une grande partie des apprenants constitue des électeurs potentiels.

Selon la Cosydep, les élections pèsent lourdement sur le secteur. Car elles mobilisent plus de 6 millions d’électeurs dont une bonne partie d’apprenants et d’enseignants. Mais aussi des milliers d’enseignants sur qui repose le fonctionnement correct des 6 639 lieux de vote.

Dès lors, souligne-t-elle, se pose la question de la nécessité d’un retour sur investissement de la part des élus, pour les 6 millions d’apprenants en quête de perspectives d’avenir. Or, précisent les acteurs de la défense de l’éducation, la réalité du terrain montre jusque-là des écoles sans eau ou avec des factures impayées. ‘’Il y a des écoles sans blocs sanitaires ou non fonctionnels, sans gardiens ou femmes de ménage. Pis, on observe une cantinisation anarchique, une absence de réserve foncière pour l’élargissement du réseau scolaire. Il y a une absence de pièces d’état civil pour de nombreux apprenants, un retard dans l’appui découlant des fonds de dotation, peu d’efforts dans la réhabilitation, la modernisation et la rénovation des lieux d’apprentissage. Cela est d’autant plus regrettable que ces différents services relèvent de la compétence des élus locaux’’, dénonce la Cosydep.

Pour la Coalition nationale sénégalaise pour la défense de l’éducation (Cosydep), la campagne électorale doit constituer une célébration de la démocratie et un regain d’espoir au lieu d’être vécue avec angoisse à cause de la violence verbale et physique qui caractérise les débats et les manifestations des coalitions.

Par ailleurs, elle rappelle aux acteurs politiques que les joutes électorales devraient être des opportunités d’éducation à travers les débats, les manifestations et autres réflexions qui doivent être des occasions d’enseignement à distance pour renforcer la mission d’éducation de l’école.

D’un autre côté, il y a la Coupe d’Afrique des nations de football. Elle exerce une réelle attraction sur les apprenants comme sur les enseignants. A côté, s’érigent les plans d’action de syndicats d’enseignants. Ces derniers menacent la continuité des apprentissages avec des débrayages, des manifestations de rue et des grèves totales. La Coalition nationale sénégalaise pour la défense de l’éducation (Cosydep) réaffirme sa forte préoccupation pour la quiétude et la sécurité dans les lieux d’apprentissage, en préservant l’institution scolaire des rivalités entre acteurs engagés dans ces élections.

Dans un communiqué parvenu hier à ‘’EnQuête’’, la Cosydep invite les candidats à prendre des engagements documentés, réalistes et sincères face aux questions qui perdurent et qui doivent trouver des solutions.

La Cosydep recommande d’ailleurs de décrypter et de traiter à temps les alertes et autres menaces, en bannissant toute logique de pourrissement. Elle conseille de régulariser la situation des 5 000 enseignants nouvellement recrutés et d’affronter le rapport sur le système de rémunération des agents de l’Etat qui constitue un point déterminant dans la remotivation des enseignants.

De l’avis des défenseurs de l’éducation, il est urgent de faire face aux exigences de mise aux normes de l’environnement des apprentissages et à l’effectivité du droit à l’éducation, en dépit de l’actualité politique. ‘’L’éducation étant un enjeu à la fois national et local, l'État central tout comme les collectivités territoriales doivent s’engager à investir davantage dans la protection des jeunes apprenants qui représentent l’avenir de notre pays’’.

VIVIANE DIATTA