Le constat est clair : plus on s’éloigne de la capitale sénégalaise qui aiguise les appétits, plus on observe une baisse du nombre d’électeurs en vue des prochaines locales. Les chiffres relevés dans certains départements en direction des Locales le démontrent suffisamment. Il n’empêche que les grandes coalitions essayent tant bien que mal d’être présentes dans toutes ces zones.

La carte électorale du Sénégal est très disparate. Pour ces prochaines élections locales, cette réalité se dessine nettement sur la répartition des électeurs selon les localités. La ville de Dakar, qui reste l’une des contrées les plus stratégiques de ces échéances, polarise 679 117 électeurs dont les voix sont disputées par six grandes coalitions en lice. Il s’agit de la Convergence démocratique Bok Gis Gis, la Grande coalition Wallu Senegaal, Benno Bokk Yaakaar, Coalition Sénégal 2035, Union citoyenne/Bunt Bi et Yewwi Askan Wi. Il faudra également, pour chaque liste en compétition, 785 500 bulletins.

Dans le département de Pikine, 377 827 électeurs sont attendus dans les urnes pour choisir toujours entre six grandes coalitions. Il s’agit cette fois de Gueum Sa Bopp, Defar Sa Gokh, République des valeurs/Rewum Ngor, Coalition 3e voie/Samm Jikko, Jammo-Tarin Sénégal. Et chaque liste aura droit à 435 000 bulletins. Toujours dans la région de Dakar, les différents centres de vote du nouveau département Keur Massar attendent 225 347 électeurs pour choisir entre six coalitions qui auront chacune droit à 260 500 bulletins par liste. Pendant ce temps, le département de Rufisque affiche également 256 299 électeurs pour quatre listes dont la coalition Defar Sa Gokh et trois autres grandes coalitions à qui il faudra chacune 303 500 bulletins.

Ces chiffres importants d’électeurs sont également notés hors de Dakar. C’est le cas de Mbacké, avec 366 185 électeurs pour cinq listes dont la coalition Disso Ci Xarnu Bi. Et chaque liste nécessitera 200 200 bulletins. Dans la région de Thiès, le département du même nom compte 373 616 électeurs pour trois grandes listes à savoir : Yewwi Askan Wi, Benno Bokk Yaakaar et la Grande coalition Wallu Senegaal. A Tivaouane, on enregistre 236 893 électeurs convoités par cinq listes dont la Convergence patriotique pour la justice et l’équité/Nay Leer de Diop Sy, alors que Mbour aussi compte un nombre important de 386 700 électeurs pour trois listes de coalitions et partis dont Lou Jot Yombe. Toujours dans la répartition, Bambey et Diourbel ont respectivement, pour ces élections, 119 453 électeurs pour quatre listes et 118 375 pour le même nombre de listes.

Dans le Nord, trois listes sont en compétition dans les départements de Ranérou Ferlo et de Kanel, alors que Matam en a quatre. En ce qui concerne les électeurs, ils sont respectivement au nombre de 26 040, 112 718 et 149 576. Dans la région de Saint-Louis, le département de Podor compte 218 270 électeurs pour deux listes contre 140 634 à Dagana pour quatre listes, alors que le département éponyme comptabilise 165 669 électeurs pour trois listes en compétition.

Si les quelques régions précitées concentrent une forte présence d’électeurs, ce n’est pas le cas pour les départements de Kaffrine avec 88 993 électeurs pour quatre listes ; Koungheul avec 70 246 électeurs pour cinq listes et Malem Hoddar 38 086 électeurs que se disputent quatre listes. La disparité est encore plus flagrante à Kaolack qui enregistre 242 400 votants pour trois listes, Nioro 142 247 électeurs pour six listes, alors que le département voisin de Guinguinéo en est à 54 264 électeurs pour trois listes.

Cependant, les régions considérées comme les plus vastes du Sénégal font moins d’électeurs que celles qui cristallisent les attentions et suscitent les intérêts des candidats. Ainsi, le département de Kédougou décompte 38 300 électeurs avec trois coalitions en lice. Pour Salemata, il s’agit de 10 871 votants pour cinq listes, alors que Saraya en est à 18 512 électeurs pour trois listes et 27 900 bulletins pour chaque liste.

La même situation est notée dans la région de Sédhiou où Bounkiling enregistre 61 527 électeurs pour quatre listes et 80 200 bulletins par liste. Goudomp comptabilise 70 791 électeurs et quatre coalitions en compétition et enfin 69 142 votants pour cinq listes de coalitions.

Dans la région de Tambacounda, on note un léger mieux dans le chef-lieu de département qui totalise 110 718 électeurs pour sept listes en compétition. Bakel enregistre au niveau départemental 63 780 électeurs pour quatre listes, Goudiri 46 110 votants pour trois listes et à Koumpentoum, c’est 44 151 électeurs qui devront choisir entre quatre listes.

HABIBATOU TRAORE