Le Sénégal va poursuivre sa route vers la Coupe d’Afrique féminine des nations 2024 au Maroc. Les Lionnes ont décroché leur ticket qualificatif pour le deuxième tour des éliminatoires de la Can-2024. Tenues en échec à l’aller par le Mozambique (1-1), au stade Lat Dior de Thiès, les filles du coach Mame Moussa Cissé ont renversé la vapeur en s’imposant au retour (1-2), hier, sur la même pelouse. Elles vont rencontrer l’Égypte pour le prochain tour. Les Égyptiennes ont balayé sur leur chemin l’équipe du Soudan du Sud sur le même score en aller et retour (4-0).

Les choses ont pourtant mal démarré pour la sélection nationale. Désireuses d’emballer rapidement le match, les Sénégalaises ont pris d’assaut le camp mozambicain. Mais face au bloc très compact de l’adversaire, les Lionnes ont eu du mal à pénétrer sa défense. Les Mozambicaines sont restées vigilantes et ont essayé de profiter des contres pour surprendre les filles de Mame Moussa Cissé. Ces dernières ont eu du mal à défendre face aux petites tailles mozambicaines. Grâce à leur vivacité et leur rapidité, elles ont fini par trouver la faille. Sur un exploit individuel, Jorge Maconho (1-0, 12e) a pris de vitesse la défense sénégalaise et battu la portière d’un tir tendu qui a touché la transversale avant de mourir au fond des filets. Mais les Sénégalaises n’ont pas baissé les bras. Elles ont continué à attaquer en essayant de profiter de leur taille. Ainsi, leurs efforts seront payés à la 15e mn sur un centre de la capitaine Korka Fall pour Mame Diop. La joueuse de l’Olympique de Marseille, libre de tout marquage, a placé sa tête pour battre la gardienne du Mozambique. Les Lionnes ont continué à dominer la rencontre. Elles auraient pu prendre l’avantage avant la pause. Mais Nguénar Ndiaye a mal négocié la balle quand elle s’est retrouvée face à la gardienne, qui a presque perdu ses appuis. L’attaquante a manqué son tir repoussé par la portière.

La partie a repris sous la domination sénégalaise. Comme en première période, les filles du coach Cissé ont assailli le camp mozambicain sans pouvoir trouver la faille. Les visiteuses sont restées solides derrière et ont repoussé les offensives adverses. Les Lionnes ont commencé à s’agacer au fur et mesure que le temps passe. Elles ont commis des fautes et contesté les décisions arbitrales. Mais les Mozambicaines vont commencer à montrer des signes de fatigue et être moins rigoureuses dans le marquage. Ce manque de fraîcheur physique leur sera fatal. Le Sénégal va profiter des espaces laissés par l’adversaire pour donner le coup de grâce. C’est Nguénar Ndiaye (1-2, 85e) qui va s’en charger. Sur une passe lumineuse de Mama Diop, l’attaquante du FC Bourges a éliminé son vis-à-vis avant de battre la portière du pied droit pour donner la victoire au Sénégal.

Les Mozambicaines ont essayé de mettre leur dernière force dans l’attaque, mais c’était trop tard. Les Sénégalaises n’ont pas décéléré et ont conservé leur avantage jusqu’à la fin du temps réglementaire.

LOUIS GEORGES DIATTA