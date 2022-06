C’est au bout du suspense que le Sénégal s’est imposé, hier, face au Rwanda (0-1), en match comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la Can-2023. Sadio Mané (90e +8) a transformé le penalty obtenu par Saliou Ciss dans les arrêts de jeu.

L’équipe du Sénégal s’est imposée difficilement face à celle du Rwanda (3e, 1 pt), en match comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la Can-2023, hier. C’est encore Sadio Mané qui est passé par là. L’attaquant de Liverpool a permis aux Lions de prendre les trois points, en inscrivant l’unique but de la rencontre dans les ultimes instants du match, sur penalty (90e +8).

Grâce à ce succès, le Sénégal (6 pts) a conforté son leadership dans le groupe L, en attendant la 3e journée contre le Mozambique (2e, 1 pt). Les Mozambicains, tenus en échec (1-1) chez eux par les Rwandais, effectuent leur deuxième sortie ce soir (19 h), au Bénin, face aux Écureuils (4e, 0 pt), qui ont perdu d’entrée face aux champions d’Afrique.

Le sélectionneur national a cette fois encore apporté des changements dans son 11 de départ. Avec Edouard Mendy dans le but, Fodé Ballo-Touré a été préféré à Saliou Ciss sur le côté gauche, à côté de l’axe central Kalidou Koulibaly - Abdou Diallo et Youssouf Sabaly à droite. Au milieu de terrain, Idrissa Gana Guèye a retrouvé sa place de titulaire au détriment de Pape Guèye. Alors que Pape Matar Sarr a été reconduit. En attaque, on a retrouvé le trio Ismaïla Sarr à droite, Sadio Mané à gauche et Habib Diallo en pointe, à la place de Boulaye Dia.

Comme au match précédent, les Lions ont essayé d’emballer le match, le plus vite possible. Mais, les hommes de Cissé ont buté sur une équipe rwandaise très compacte. Le bloc mis en place par le coach du Rwanda, Carlos Ferrer, a résisté à l’armada offensive de l’adversaire. Les premières tentatives de pénétration dans la surface de réparation ont été annihilées par la défense rwandaise. Ce sera comme ça pour le reste de la rencontre.

Saliou Ciss - Ballo-Touré, le fossé est grand

Contrairement au premier match contre le Bénin, les champions d’Afrique n’ont pas eu beaucoup d’espaces pour dérouler leur jeu. Le milieu de terrain, constitué par Mendy-Guèye-Sarr, n’a pas été aussi huilé que la paire Mendy-Pape Guèye qui avait fait tourner la balle contre les Écureuils. Gêné par les Rwandais, Nampalys Mendy n’a pas su amorcer les attaques sénégalaises, comme il sait le faire.

Les attaquants n’ont pas aussi beaucoup été aidés par les latéraux. Si Sabaly a essayé de donner du rythme à droite, cela n’a pas été le cas à gauche. Ballo-Touré a été en deçà des attentes. Il n’a pas répondu présent offensivement. Il n’a donc pas su faire oublier Saliou Ciss. Le latéral gauche de l’AC Milan a d’ailleurs cédé sa place à Ciss, en seconde période (58e). Ce dernier a fait la différence par ses courses et ses dédoublements qui ont perturbé le bloc défensif adverse.

Sadio Mané, Mister Penalty

L’entrée de Saliou Ciss a fait beaucoup de bien aux Lions. C’est d’ailleurs lui qui a provoqué le penalty, dans les arrêts de jeu (90e +6). Moins fringant face aux Amavubi, contrairement à samedi dernier contre les Écureuils, Sadio Mané a néanmoins su prendre ses responsabilités pour tirer ses coéquipiers du piège rwandais. L’attaquant des Reds s’est avancé vers le point de penalty, a déposé le ballon. Sans trembler, il a mis la balle au fond des filets, bien que Kwizera soit parti du bon côté. Le portier du Rwanda, qui a été impérial sur la ligne de but durant les 90 minutes de jeu, n’a rien pu faire sur le tir de Mané.

Le joueur sénégalais a une fois de plus démontré qu’il a une maitrise de l’exercice des tirs au but. Il est l’auteur des quatre buts du Sénégal durant ces deux premières rencontres des éliminatoires de la Can-2023 dont trois sur penalty (trois sur trois).

Avec cette nouvelle réalisation, Sadio Mané se détache dans le classement des buteurs de la sélection nationale, avec 33 buts. Il a désormais deux longueurs de plus que l’ex-meilleur buteur des Lions, Henri Camara (31 buts en 99 sélections).

LOUIS GEORGES DIATTA