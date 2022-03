Les Lions du Sénégal, qui préparent leur match de barrage aller de la coupe du Monde 2022 contre l’Égypte, ont atterri, hier, au Caire. Ils sont déterminés à prendre une bonne option pour la qualification.

Les choses sérieuses ont commencé pour les poulains du sélectionneur Aliou Cissé qui ont eu droit, hier matin, à une explication musclée sur le terrain du Grand stade de Marrakech. Selon la fédération sénégalaise de football, la séance d’entrainement matinale s’est tenue avec ‘’beaucoup de rythme à l’issue de laquelle le Coach Aliou CISSE a pu faire sa mise en place et une stratégie gagnante face à l’Égypte, vendredi 25 mars à 21h30 heure locale (19h30 GMT)’’. La veille, les Lions du Sénégal, qui préparent leur double confrontation contre l’Egypte, pour le compte des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, avaient pu effectuer une deuxième séance d’entrainement, cette fois-ci, au complet, à l’exception de Pape Abdou Cissé qui s’était entrainé en Salle. La séance avait été ‘’très rythmée et orientée vers l’expressivité, la conservation du Ballon, l’animation défensive et pour finir avec une opposition’’, dit-on. Elle avait duré deux tours d’horloge.

Donc, hier, après la séance, la Délégation Sénégalaise dirigée par le Président de la Fédération Sénégalaise de Football, Me Augustin Senghor, a pris l’avion pour atterrir à l’Aéroport International du Caire à 21h 40 (heure locale), ‘’après un vol de 4H 30mm très agréable à bord du tout nouveau appareil Airbus A223 d’Air Sénégal’’, rapporte-t-on. On apprend aussi que les Champions d’Afrique ont été accueillis par les autorités sénégalaises vivant au Caire, à leur tête son Excellence l’ambassadeur Ababacar Sarr.

Selon toujours la FSF, le sélectionneur national fera sa conférence de presse d’avant match à 18 h 30 mn, ce jeudi, après la séance d’entrainement officielle d’avant match prévue à 17h 30 au Stade du Caire.