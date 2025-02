Dans le cadre de la lutte et la poursuite des activités de lutte contre l'émigration irrégulière, une opération a été menée le mardi 11 février 2025 par la brigade territoriale de Fimela et la brigade de proximité de Niodior et l’escadron de surveillance et d'intervention (ESI) de Sokone au niveau de l'île de Sangomar.

Le bilan de l'opération, selon un communiqué de la Division de la communication de la gendarmerie nationale parvenue à notre rédaction, parle de 16 candidats interpellés, dont six femmes et deux enfants. Ils sont huit Sénégalais et huit Guinéens. Un GPS et 13 bidons de soixante litres de carburant hors-bord ont été saisis.