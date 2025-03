Selon nos sources, 241 personnes ont été interpellées, dont 111 Sénégalais, parmi lesquels 12 femmes et deux bébés, 55 Guinéens, dont 23 femmes, 63 Gambiens, dont six femmes et un enfant ainsi que deux Bissau-Guinéens. Parmi le matériel saisi, il y aurait deux pirogues, 2 700 l de carburant hors-bord, cinq moteurs hors-bord, 15 bouteilles d'huile moteur de 5 l, 35 bouteilles vides, une motopompe, 150 packs d'eau, 67 paquets de biscuits, 13 cartons de couscous marocain et une importante somme d’argent entre les mains de l’organisateur, qui serait le produit des cotisations des candidats.

En effet, la compagnie de la gendarmerie de Fatick a mené des opérations aux environs des localités de Falia, Dinouar et Niodior durant, la période du lundi 10 au vendredi 14 mars 2025. Ainsi, les brigades de Sokone et de Fimela, renforcées par les escadrons de surveillance et d’intervention de Sokone et de Fatick ainsi que par l’escadrille de drones de la section aérienne de la gendarmerie nationale, ont empêché ce nouveau départ de migrants des côtes sénégalaises.

...Il y a lieu de préciser que le maire de Dionwar, Lassana Sarr, a été arrêté avant-hier. Il est actuellement en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Foundiougne. Il est suspecté d’être impliqué dans l’organisation d’un voyage de migrants clandestins, notamment une pirogue qui a été interceptée à Bassar, dans la commune de Bassoul. L’enquête suit son cours afin de déterminer les responsabilités dans cette affaire. Sur les 241 migrants interpellés, 111 Sénégalais ont été libérés. Une procédure est en cours pour permettre la libération des ressortissants d’autres nationalités. En outre, 36 candidats à l’émigration irrégulière ont été interpellés à Mbodjiguène dans le département de Mbour, la nuit du samedi au dimanche.