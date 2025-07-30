En Angleterre, en Espagne et en France, les championnats ont repris, ce week-end. Et comme chaque saison, une pléthore de joueurs sénégalais est sur la ligne de départ afin d'aider leurs formations respectives à atteindre leurs objectifs.

Ismaila Sarr, Pape Matar Sarr, Pape Guèye, mais aussi leurs jeunes frères, El Hadj Malick Diouf et Habib Diarra sont entrés en lice, ce week-end, dans leurs championnats respectifs. En plus de nous offrir déjà un duel de Lions (Sunderland vs West Ham), cette première journée constitue dans l'ensemble une réussite pour les protégés de Pape Thiaw.

Un peu dans la continuité de leur sacre lors du Community Shield, Crystal Palace et Ismaila Sarr démarrent idéalement cette nouvelle saison de la Premier League. Les Eagles sont allés chercher le point du match nul chez l'un des prétendants au titre, Chelsea, récent vainqueur de la Coupe du monde des clubs. Palace devra maintenant rentabiliser ce point crucial le week-end prochain, lors de la réception de Nottingham Forest à Selhurst Park.

Habib Diarra joue un vilain tour à Malick Diouf

La veille, samedi, deux Sénégalais faisaient aussi leur baptême du feu dans le championnat anglais. Habib Diarra et Sunderland recevaient West Ham d'El Hadj Malick Diouf. Lors de ce duel de Lions, l'ancien joueur de Strasbourg a eu raison de son compatriote évoluant chez les Hammers. Les promus ont remporté la partie assez largement, 3-0.

Soulignons que les deux Lions ont disputé l'intégralité de cette rencontre.

Toujours ce samedi et toujours en Premier League, malgré leur déconvenue durant la finale de la Supercoupe d'Europe face au Paris Saint-Germain, les Spurs de Tottenham n'ont pas raté leur début de saison.

En effet, Pape Matar Sarr et ses coéquipiers ont corrigé le promu Burnley, 3-0. Lors de cette victoire inaugurale, le Sénégalais a été l'auteur d'une passe décisive pour le troisième but des Spurs signé par Brennan Johnson. Cependant, Tottenham aura un peu plus de mal à confirmer lors de sa prochaine sortie, un déplacement périlleux du côté de l’Etihad Stadium.

Pape Guèye déjà buteur

En Espagne aussi, un autre Lion s'est merveilleusement illustré pour le premier match de son club. En effet, Pape Guèye, avec son magnifique but sur une passe décisive de Nicolas Pépé, a permis à Villarreal d'entamer de la plus belle manière sa saison 2025-2026. Cette saison, Pape Guèye et Villarreal pourraient constituer de vrais fauteurs de troubles pour les deux monstres que sont le FC Barcelone et le Real de Madrid.

En France également, Lamine Camara, auteur d'une passe décisive sur la réalisation d'Éric Dier, a apporté sa pierre à l'édifice pour la première victoire de l'AS Monaco lors de cette entame de la Ligue 1 McDonald's. Chez les Monégasques, avec le recrutement audacieux marqué notamment par la venue de Paul Pogba, on espère décrocher une place en Ligue des champions, mais aussi gêner autant que possible l'ogre parisien.

MAMADOU DIOP