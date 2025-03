Pape Thiaw a du souci à se faire pour les deux prochaines sorties de l’équipe nationale du Sénégal, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. El Hadj Malick Diouf et Abdallah Sima, blessés ce week-end, viennent grossir l’effectif des joueurs admis à l’infirmerie des Lions.

Pour les deux prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Sénégal est confronté à une cascade de blessures. Il s’agit du portier Seyni Dieng, de l’attaquant de Chelsea Nicolas Jackson, de l’attaquant d’Everton Iliman Ndiaye, du défenseur de Galatasaray Ismaïl Jakobs, du milieu de terrain de Strasbourg Habib Diarra et du portier d’Al-Ahli Édouard Mendy, incertain. Comme cela ne suffisait pas aux ennuis du sélectionneur national, deux nouveaux cas de blessure, enregistrés ce week-end, viennent rallonger la liste des pensionnaires de l’infirmerie des Lions. Il s’agit d’El Hadj Malick Diouf et d’Abdallah Sima.

Titulaire lors du derby de Prague perdu contre le Sparta (2-0) comptant pour la 25e journée du championnat tchèque, le piston droit sénégalais a dû céder sa place après seulement 18 minutes de jeu. Le jeune international sénégalais a été blessé à la 10e mn par le Nigérian Emmanuel Uchenna qui est retombé sur sa cheville gauche. ‘’C’est une grosse perte pour l’équipe. Il nous a beaucoup aidés. Je suis désolé pour lui. Il progressait lentement vers les sommets. Ça fait mal. Il ne sera probablement pas là avant la fin de la saison’’, a déclaré son entraineur Jindřich Trpišovský après le match.

Selon le club de la capitale tchèque, qui rapporte les propos du médecin-chef de l’équipe, Petr Krejčí Jr, le joueur souffre d’une ‘’fissure au niveau du péroné’’.

Mais contrairement aux craintes du coach, le Sénégalais pourrait revenir avant la fin de la saison. Son temps de récupération est actuellement estimé à ‘’au moins trois semaines’’ par le staff médical du club.

Pour sa part, El Malick promet de travailler dur pour revenir le plus vite possible. ‘’Je ferai tout ce que je peux pour revenir le plus rapidement possible et aider les gars à atteindre l'objectif que nous recherchons’’. Pour l’instant, l’ancien pensionnaire de Galaxy Foot Académie voit sa bonne progression en club et en sélection nationale stoppée nette. Auteur d’une bonne saison (7 buts, 4 passes décisives en 24 matchs), El Hadj Malick Diouf avait beaucoup fait parler de lui lors du mercato d’hiver, notamment du côté de l’Angleterre où il est courtisé par Crystal Palace, Brigthon et Liverpool. Sa blessure le privera des deux prochaines sorties des Lions contre le Soudan et le Togo, comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial-2026. Avec quatre sélections, il s’est installé depuis trois journées comme titulaire sur le côté gauche de l’équipe du Sénégal, depuis son arrivée dans la Tanière en septembre 2024.

Sima, la tuile

Brest a renoué avec le succès en s’imposant deux buts à zéro face à Angers d’Ibrahima Niane et Bamba Dieng, en match comptant pour la 25e journée de Ligue 1 française. Abdallah Sima a bien participé à la victoire des Bretons face à son ancien club, en ouvrant le score à la 20e mn (1-0). Sur un coup de tête sur corner, l’international sénégalais a inscrit son quatrième but en championnat. Il retrouve le chemin des filets après un arrêt de plus d’un mois (1-0 contre Troyes en Coupe de France, le 4 février). Cependant, son dernier but en Ligue 1 remonte au 15 décembre 2024, un doublé contre Nantes (4-1).

L’après-midi ne s’est pas terminé sur une note heureuse pour lui, malgré la victoire de son équipe (2-0) après trois matchs sans succès (deux nuls et une défaite). L'attaquant brestois a été victime d’une blessure musculaire en fin de première période et a été contraint de sortir sur civière (44e). Le club n’a pas encore communiqué sur la gravité de sa blessure. Son compatriote, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, a démarré le match sur le banc avant de faire son entrée en seconde période à la place de Chardonnet (76e). C'est la énième fois qu’Abdallah Sima est contraint de renoncer à une convocation en équipe nationale à cause d'une blessure. Espérons que cette nouvelle blessure ne soit pas une autre cause d'un rendez-vous manqué.

