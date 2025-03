Pour mieux renforcer la sécurité dans la banlieue dakaroise, l’Agence pour la sécurité de proximité a initié le projet ‘’Banlieue sûre’’. Ce dernier vise à renforcer la sécurité dans les départements de Pikine, Guédiawaye et Keur Massar, qui comptent plus de 185 quartiers. Ces zones urbaines connaissent une croissance démographique rapide, une urbanisation souvent non planifiée et des défis sécuritaires croissants liés à l’insécurité, aux incivilités et à la délinquance. Face à ces enjeux, les populations expriment une demande accrue de mécanismes de protection et de prévention adaptés aux réalités locales.

En réponse à ces préoccupations, l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (ASP) a initié le projet ‘’Banlieue sûre’’, dont l’objectif est de déployer des mesures de sécurisation efficaces et inclusives, en s’appuyant sur une approche participative intégrant les acteurs locaux. Cette démarche vise à favoriser la collaboration entre les autorités locales, les forces de sécurité et les populations, afin d’élaborer des stratégies adaptées aux spécificités de chaque commune. Dans cette optique, trois rencontres départementales ont été organisées pour mobiliser les autorités locales et communautaires, recueillir leurs recommandations et définir les besoins en guérites, agents de sécurité de proximité (ASP) et caméras de surveillance. Ces rencontres permettent également de poser les bases d’un cadre de concertation durable pour assurer le suivi et la pérennité du projet.

...L’objectif global de ces rencontres était de favoriser une appropriation locale du projet ‘’Banlieue sûre’’ à travers des concertations inclusives avec les acteurs territoriaux, afin de mieux définir et planifier les actions à mener pour renforcer la sécurité dans les quartiers de Pikine, Guédiawaye et Keur Massar. Il sera aussi question de présenter le projet ‘’Banlieue sûre’’ aux acteurs locaux et de les sensibiliser à son importance, de recueillir les besoins spécifiques des quartiers en matière de sécurité (guérites et effectifs ASP) et d’identifier, en concertation avec les maires et les délégués de quartier, les zones stratégiques pour l’installation des caméras de surveillance.