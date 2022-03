Des appréhensions à la consécration

‘’Lorsque j’ai appris que ce prix (Neustadt) m’était décerné, j’ai immédiatement pensé à des rencontres comme celles-ci, parce que cela ouvre la possibilité pour nous autres Africains de revenir à travers un livre sur le génocide des Tutsis du Rwanda et son caractère fondateur’’, a souligné l’auteur Boubacar Boris Diop.

Il revient sur les appréhensions des Rwandais à la découverte de leur projet. Mais malgré le scepticisme, les amusements et autres appréhensions, ils l’ont fait et aujourd’hui, tout le monde en saisit la portée. ‘’Parce que nous avons écrit ces neuf romans, souligne Boris, le génocide des Tutsis s’est inscrit comme un évènement singulier dans l’histoire du continent. Sans cela, on aurait juste massacré des gens sans que personne ne comprenne. Il serait difficile d’être là presque 30 ans après, pour en parler’’.

A la suite d’Adorno qui estimait qu’il y a une poésie avant l’holocauste et une poésie après, Enzo Traverso, rappelle Boris, avait développé le concept de ‘’fracture historique’’. Selon Traverso, il y a le monde avant la Shoah et le monde après la Shoah. Pour les Africains, il y a un avant et après le génocide rwandais. ‘’C’est un point de vue européen (référence à la Shoah) qui se respecte par rapport à leur histoire. Ils peuvent le dire. Nous, nous pourrions et nous aurions dû le dire par rapport à l’histoire du continent africain, par rapport à notre propre histoire’’, affirme Boris qui salue l’initiative du Collectif pour le renouveau africain.

A l’instar de Boris Diop et de tous les autres intervenants, la professeure Fatimata Diallo Ba a estimé que ‘’Murambi…’’ est le genre de livre dont on ne sort pas indemne de la lecture. Elle témoigne : ‘’Pendant toute ma lecture de ‘Murambi…’, j’ai souffert d’un mal d’épaule tenace, comme si mon bras se détachait peu à peu de mon épaule, sous les coups de machette d’un bourreau inconnu. J’ai compris peu à peu que l’histoire me rattrapait et que le cauchemar que je fuyais depuis des années se matérialisait devant moi, que le sang des Tutsis continuait à imbiber les terres d’Afrique. Et que plus rien ne serait plus comme avant.’’

Relisons nos ossements, déclare la femme de lettres, tous nos morts cachés qui vivent sous la terre d’Afrique et qui ont tant de choses à nous révéler. Elle ajoute : ‘’Faisons naitre les mots de la mémoire de l’Afrique pour signer la victoire de la vie sur la mort. Ecoutons l’Afrique de nos veines pour récuser la calomnie, le mépris et redire les vérités de l’histoire, d’une histoire pensée, réfléchie pour réparer nos cerveaux malades. La défense d’un pré carré vaut-elle le sacrifice d’un million d’êtres humains ? Que valent les catégorisations, les étiquetages, les ethnicisâmes qui figent des communautés dans des stéréotypes, des clichés, des clivages dangereux ? Nous pouvons et devons récuser l’instrumentalisation mortifère de nos identités fondée sur la notion importée et sans fondement de l’ethnie.’’

Par ailleurs, l’auteur est revenu sur le sort de celui qui a été le concepteur de la boucherie de Murambi, son grand exécutant. ‘’Dans le roman, informe Boris, il s’appelle Karekezi. Mais dans la vraie vie, il se nomme Aloyse Simba. Et savez-vous où on l’a arrêté ? Ici à Thiès. La boucherie de Murambi, c’est bien lui’’.