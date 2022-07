La 8e édition de la Journée nationale du nettoiement, communément appelée ‘’Besub Setal’, a été un échec à Diourbel. Les commerçants du marché Mboudaye ont hué le maire ainsi que les ministres de l’Environnement et de l’Emploi. Ils protestaient contre l’interdiction de la prise de parole du délégué dudit marché.

Les craintes de l’adjointe au gouverneur chargée du développement quant au succès de la 8e édition de la Journée nationale du nettoiement étaient prémonitoires. Cette session est un échec. Non seulement les populations ne se sont pas mobilisées, mais en plus, les commerçants du marché Mboudaye, face au refus des autorités de donner la parole à Saliou Faye le délégué dudit marché, ont hué les ministres Abdou Karim Sall et Dame Diop, et le maire Malick Fall. Toutes les places qui étaient prévues pour être nettoyées n’ont pas reçu un coup de balai. Pire, les mouvements à foulard comme la Croix-Rouge, Cœur rose, ainsi que les éclaireurs n’ont pas répondu présents à l’appel et cela, en dépit des engagements que leurs responsables avaient pris lors du comité régional de développement consacré aux préparatifs de cette journée.

D’ailleurs, le manque de préparation de cette 8e édition a été constaté avec la sortie du député-maire de la commune dans un organe de la place, disant que ‘’la municipalité n’a pas été associée’’. Il en est de même pour l’Organisme départemental de coordination des activités de vacances (Odcav). D’ailleurs, les organisateurs étaient incapables, la veille, de dresser un itinéraire, non plus d’informer les participants. En guise d’exemple, la directrice de l’école Ndoba Faye, où s’est tenue la cérémonie de lancement, ne savait même pas que son établissement allait abriter l’événement.

Nonobstant ces impairs, le député-maire Malick Fall s’est réjoui d’accueillir la cérémonie. ‘’Pour rendre la ville propre, il faut disposer de matériel de nettoyage. Nous remercions le ministre qui a pris des engagements pour pallier cela. Le nettoyage doit être permanent. Il est bon de nettoyer, mais l'idéal, c'est de ne pas salir et pour cela, il faut mettre des dispositifs pour accueillir les ordures. Diourbel est en train de faire des efforts avec l'acquisition de matériel de nettoiement, mais on demande au gouvernement de renforcer davantage ce secteur’’.

Pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, ‘’le ‘Bësub Setal’ est désormais entré dans l'agenda des populations de manière locale. Le programme ‘Zéro déchets’, ce n'est pas seulement le nettoiement, c'est aussi le désencombrement, l'aménagement des parties nettoyées. Le programme ‘Zéro déchet’ est une réalité au Sénégal. Nous avons l'ambition de rendre nos villes propres, les villages, les écoles et les artères, mais également de faire en sorte qu’ils soient reboisés. Nous avons reboisé deux établissements publics et c'est l'indication qui nous a été donnée par le président de la République’’.

Boucar Aliou Diallo(Diourbel)