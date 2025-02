Venu présider la cérémonie de ‘’Yor-Yor’’ de Diamalaye, le porte-parole des Layennes, Serigne Mouhamadou Lamine Laye, a axé son discours sur l’importance de la zakat, de l’unité des cœurs, mais aussi du soutien de l’État.

Cette édition de l’Appel des Layennes, en son deuxième jour, a été marquée par le ‘’Yor-Yor’’ de Diamalaye. Une rencontre présidée par le porte-parole des Layennes, Serigne Mouhamadou Lamine Laye, qui a rappelé aux jeunes l’importance de se vouer à la cause divine, de ne croire qu’en Allah (SWT). “Mouhammed (PSL) avait demandé à Satan : quel est l’individu que tu détestes le plus dans ce monde ? Il lui a répondu que c’est vous, Mouhammed. Ce dernier lui a répondu qu’il n’est pas surpris. Mais après moi, c’est qui ? Satan rétorque : ‘C’est un jeune qui est dévoué à la cause d’Allah. C’est lui qui vient derrière vous dans la catégorie des personnes que je déteste le plus dans ce monde,’” a rappelé le saint-homme, qui a invité les jeunes à se rallier à la cause divine pour un succès d’ici et d’ailleurs.

Ceci dit, le porte-parole des Layennes a informé les fidèles que le khalife a donné une injonction concernant la zakat. “Le Prophète a dit : ‘Si vous négligez la zakat, Dieu va vous éprouver par une sécheresse ou une vie très dure. Si vous légalisez le mensonge et le mettez au-dessus de la vérité, Dieu va vous doter de dirigeants incorrects, puissants, qui feront tout ce qu’ils veulent, sans que vous ne puissiez rien faire contre eux.’ Le khalife a confié à Seydina Libass tout ce qui concerne la zakat dans la famille. Tel que Baye Laye l’a enseigné et Seydina Issa l’a suivi, jusqu’à Seydina Mandione. Il faut le dire, mais cela n’est plus effectué ainsi actuellement. Beaucoup pensent que faire de la zakat, c’est donner de l’aumône. Si vous croyez à l’enseignement de Baye Laye et de sa Sounah, sachez que le khalife a demandé à ce qu’on réorganise la zakat au sein de la famille durant le mois de Chabane et avant le Ramadan,” a déclaré le marabout.

Serigne Mouhamadou Lamine Laye d’ajouter : “Toute cette difficulté que nous voyons actuellement a pour principale cause le refus de donner la zakat. Il faut que vous sachiez cela. On entend des gens dire qu’ils passent tout leur temps à prier. Mais il faut donner la zakat. C’est la seule solution. Satan vous pousse à avoir peur de la pauvreté pour vous inciter à faire des choses malsaines, à blasphémer au lieu de suivre le chemin tracé par Allah. Quand Baye Laye vous demande de donner la zakat, c’est une force pour nous de le faire. Donc, Libass, vous êtes là. Tout le monde vous écoute. Avant le Ramadan, il faut communiquer là-dessus pour vous dire comment le faire, qui doit le faire et qui doit le recevoir aussi. Que tous les Layennes, y compris ceux de la diaspora, viennent répondre à cet appel du khalife concernant la zakat.”

Précisant que l’injonction vient du khalife, il a poursuivi : “Je ne vous demande pas des adya, ni de cultiver des champs pour moi, mais ce qui appartient à Allah, à savoir la zakat, il faut la donner à qui de droit. Faites-le et vous verrez ce qui adviendra de votre richesse”.

Appel à l’unité des cœurs des Layennes

Le khalife, a déclaré Serigne Mouhamadou Lamine Laye, demande aussi l’unité des cœurs, surtout au sein de la famille Layenne. “On doit s’unir et parler d’une seule voix. Aussi, évitons la méchanceté. Lavons nos cœurs. Serrons-nous la main et demandons-nous pardon. Que chacun tende la main à celui qui est à ses côtés et qu’on continue la prière. Si cela est vrai en nous, aujourd’hui, toutes nos prières seront exaucées,” a lancé le porte-parole des Layennes devant une foule immense toute de blanc vêtue.

Concernant le soutien de l’État pour la réussite de cette cérémonie religieuse, il est catégorique : “L’État n’a pas fait ce qu’il devait faire pour nous, mais cela ne nous a pas empêchés de faire notre appel et de le réussir. Quand Baye Laye faisait son appel, Dieu lui avait dit de ne dépendre que de Lui. Ceux qui ont l’habitude de répondre ont été au rendez-vous, et cela nous suffit”.

