Le projet ‘’Pings Dimbaya’’, d’une durée de cinq ans, cible 29 mille femmes enceintes, 28 mille femmes allaitantes et 734 mille enfants âgés de 10 à 19 ans. Il est financé à hauteur de 17 milliards de nos francs par les Affaires du Canada.

Les interventions du Projet intégré de nutrition et genre au Sénégal (Pings Dimbaya) ont été officiellement lancées, hier, dans la région de Kolda, devant un parterre d’autorités administratives, coutumières et des populations venues nombreuses assister à cette cérémonie. Il a été financé par les Affaires du Canada à hauteur de 17 milliards F CFA, pour sept ans. Il intervient dans les cinq régions : Kolda, Kédougou, Sédhiou, Kaffrine et Tambacounda.

À Kolda, le projet cible 29 mille femmes enceintes, 28 mille femmes allaitantes et 734 mille enfants âgés de 10 à 19 ans. Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la prise en charge sanitaire et nutritionnelle des femmes et des filles, en tenant compte des aspects socioculturels.

Pings Dimbaya compte mettre le focus sur trois composantes essentielles. Il s’agit de l’autonomisation accrue des femmes et des ados pour au moins améliorer leurs droits à l’accès à la santé, la nutrition et la santé de la reproduction. La deuxième composante est l’instrumentalisation renforcée du genre dans les projets et programmes, et la troisième composante est le renforcement de comportements accru du niveau communautaire pour au moins améliorer les conditions de vie des femmes et des filles, en fait tout ce qui constitue l’égalité des femmes et des hommes, et la masculinité positive.

NFALY MANSALY