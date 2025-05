Hier, lors de la troisième réunion de revue du Plan intégré de durabilité en matière de sécurité nucléaire du Sénégal (INSSP), organisée par l’autorité sénégalaise de radioprotection, de sûreté nucléaire et de sécurité (ARSN) en collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Richard N. Samba de l’AIEA a indiqué que les efforts déployés par l’AIEA et la communauté internationale pour le renforcement de la sécurité nucléaire ne peuvent être durables que si chacun de nos pays y contribue tant sur le plan national, régional et international, par la mise en œuvre d’actions concrètes conformément à leurs obligations relatives aux instruments juridiques contraignants pertinents et par le respect de leurs engagements vis-à-vis de ceux non contraignants.

Ces plans INSSP, qui sont une composante clé du programme de sécurité nucléaire de l'AIEA, d’après lui, visent à déterminer les mesures à prendre pour assurer l'efficacité et la durabilité du régime national de sécurité nucléaire d'un État. Ainsi, à travers ce programme décliné en plans triennaux, les pays peuvent, appuyés par l'AIEA et parfois d’autres partenaires, assumer leurs responsabilités nationales pour apporter une réponse appropriée aux menaces internes ou externes, partout où des matières nucléaires et autres matières radioactives sont utilisées, stockées ou transportées, y compris dans les installations associées. Le plan INSSP du Sénégal, adopté en 2014, en est à sa troisième révision.

Les objectifs de la présente réunion de revue sont d’examiner et de mettre à jour le plan, afin de tenir compte des activités achevées et celles en cours de mise en œuvre et d'identifier et de hiérarchiser les besoins supplémentaires à satisfaire en matière de sécurité nucléaire de proposer un nouveau plan de mise en œuvre pour les trois à quatre prochaines années sur la base des priorités identifiées et d’accroître la sensibilisation à la sécurité nucléaire et au système de gestion des informations sur la sécurité nucléaire (NUSIMS).