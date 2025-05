Fibre terrestre Sonatel

Phase 3 Telecom, un fournisseur d'infrastructures de réseau aérien à fibre optique s'est associé à la Sonatel pour activer une nouvelle route de fibre terrestre de 3 500 km s'étendant de Lagos, au Nigeria, à Dakar. Les deux partenaires soulignent que cette initiative offrira "une connectivité évolutive à faible latence et débloquera des clouds critiques dans toute la région via une alternative terrestre aux systèmes sous-marins".

Le câble offre une résilience pour la région fortement touchée par les perturbations du câble de 2024. La Sonatel et son partenaire estiment qu'en reliant les réseaux via le Bénin, le Togo, le Ghana et maintenant le Sénégal, "le nouveau chemin terrestre offre une redondance critique pour les hyperscalers, les réseaux de contenu, les institutions financières, les gouvernements et les fournisseurs de Cloud".

Cette initiative s’inscrit dans l’expansion du réseau Djoliba, le premier réseau panafricain de fibre optique lancé par Orange, qui combine plus de 10 000 km de câbles terrestres et sous-marins, interconnectant huit pays d’Afrique de l’Ouest. Le câble étend également le réseau Djoliba du Ghana au Nigeria et réduit l'exposition aux futures pannes sous-marines, soutenant ainsi les stratégies numériques nationales dans toute la région.