Par une approche communautaire innovante, le consortium Dekkandoo appuie trois collectivités locales du département de Saint-Louis pour la prise en charge nutritionnelle et sanitaire des enfants et femmes enceintes/allaitantes. Une enveloppe de cinq millions F CFA a été distribuée à des groupements de femmes et d’importants lots de matériels offerts aux sites communautaires des zones d’intervention pour lutter contre la malnutrition.

L’accès équitable à des services de santé de qualité est une priorité pour le gouvernement du Sénégal et la santé communautaire compose un pilier important de cette politique. D’ailleurs, la Politique nationale de santé communautaire (PNSC), l’outil de régulation des initiatives communautaires, constitue désormais le cadre de référence pour les interventions du secteur. Ainsi, pour accompagner les autorités à la base, le consortium Dekkandoo, par le biais du Projet de renforcement de l’État nutritionnel et sanitaire à Saint-Louis (PRN2S) a lancé officiellement ses activités pour contribuer à la prévention et à la prise en charge de la malnutrition des enfants de 00-59 mois à travers le développement des solutions locales.

Selon Abdou Khaly Mbodj, coordonnateur global du consortium Dekkendoo, le district sanitaire de Saint-Louis n’est pas épargné par les problèmes de nutrition des enfants. ‘’Actuellement, les interventions sur la nutrition que menait le Conseil national de développement de la nutrition au niveau de la zone de Saint-Louis sont en léthargie depuis juin 2024. Donc, nous avons vu que c'est nécessaire d'apporter notre contribution pour accompagner ces communautés à reprendre leurs activités pour le bénéfice de ces enfants âgés de 00 à 59 mois dans les zones d'intervention du projet. Chaque jour, il y a de nouvelles naissances et ces enfants doivent être suivis et accompagnés dans le cadre de la nutrition, mais aussi dans la santé maternelle et infantile’’, a expliqué Khaly Mbodj.

Raison pour laquelle, a-t-il poursuivi, le consortium et son partenaire technique Plan travaillent sur trois axes pour accompagner les communautés dans leur prise en charge sanitaire et nutritionnelle.

Monsieur Mbodj a également profité de la cérémonie pour inviter les communautés bénéficiaires à œuvrer pour la pérennisation du projet. ‘’En tant que partenaire, nous appuyons la mise en œuvre. On est appelé à se retirer. Donc, mettre les communautés au-devant dès le départ à travers une approche de co-création permet de travailler sur la durabilité de l'intervention. On leur apprend ce qu'on appelle le désengagement-engagement. En tant que partenaire, on va se désengager progressivement et en tant que communauté, elle va s'engager à continuer la mise en œuvre du projet’’, a-t-il souligné.

Pour le docteur Abdoul Karim Diouf, point focal de la nutrition du district sanitaire de Saint-Louis, ce projet est venu à son heure, vu les dégâts de la malnutrition dans le département de Saint-Louis. ‘’La malnutrition, c'est deux volets. Il y a la malnutrition chronique et celle aiguë. Ce sont des fléaux qui existent dans le district de Saint-Louis. Avec la malnutrition chronique, on voit la HTA, l'obésité qui fait des ravages et le diabète. Ce sont des phénomènes qui résultent de la malbouffe. Chez les enfants, on a surtout une malnutrition aiguë. Dans cette lutte, le district a toujours mené des activités de suivi et de promotion de la croissance permettant de détecter des cas de malnutrition et de les prévenir. C'est dans ce cadre qu'intervient Dekkandoo pour le suivi et la promotion de la croissance, le dépistage. D'où ce don pour pouvoir doter les sites communautaires en matériel’’ s’est félicité le Dr Diouf.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS