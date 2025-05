122 milliards de francs CFA. C'est la contribution économique totale en 2024 de Eramet Grande Côte.

Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, à travers des investissements soutenus dans l’emploi local, les achats nationaux et la fiscalité, ainsi qu’un engagement renforcé en matière de responsabilité sociétale, plus de 20 000 personnes ont bénéficié des initiatives menées dans les domaines de la santé, de l’agriculture, de l’entrepreneuriat et de l’aménagement du territoire.

En 2024, selon la même source, l’entreprise a versé 28 milliards de francs CFA d’impôts et taxes, engagé 70,5 milliards de francs CFA en achats et prestations de sous-traitance locales, et consacré 22 milliards de francs CFA à la masse salariale pour un total de 2 526 emplois directs, dont 98% occupés par des collaborateurs sénégalais.

L'an dernier, a ajouté la note, 13 000 personnes ont bénéficié de consultations médicales dans les postes de santé soutenus par l’entreprise, renforçant l’accès aux soins de proximité dans les zones d’activité.

Sur le plan économique, plus de 1 500 maraîchers ont été accompagnés grâce à la distribution de 57 tonnes d’intrants agricoles et 882 pots de semences d’oignons, favorisant le développement de filières agricoles locales. Par ailleurs, 6 000 personnes, dont 500 femmes actives, ont bénéficié d’un soutien structuré à l’inclusion économique via leur intégration dans des groupements d’intérêts économiques. "Eramet Grande Côte a aussi mené à bien un projet d’envergure pour le développement du tourisme au Sénégal avec la création de « l’Oasis du Sénégal », dans la commune de Darou Khoudoss, près de Diogo. Porté par une volonté de valorisation territoriale et de développement local durable, ce projet a mobilisé un investissement volontaire de 2 milliards de francs CFA.

Conçu comme un espace à la fois écologique, touristique et social, l’Oasis s’étend sur 544 hectares et comprend une zone paysagée de 2 000 m², une plantation de plus de 1 000 palmiers, des infrastructures de détente et un plan d’eau. Un premier opérateur touristique s’y est installé et a ouvert ses portes en janvier 2025. L’Oasis du Sénégal contribue ainsi à renforcer l’attractivité économique et touristique de la région" lit-on dans le document.