Samedi dernier à Kidira, la douane a procédé à la saisine de 300 kg de cocaïne et à l’arrestation de deux individus de nationalité malienne qui ont failli passer à travers les mailles du filet. Un douanier a eu le nez creux.

Une opération conjointe de contrôle de la douane et de la police des frontières à Kidira, a permis la saisine d’une importante quantité de cocaïne. Ce samedi, le contrôle d’un vieux camion en provenance du Mali a abouti à la découverte de 300 kg de cocaïne minutieusement dissimulés dans le fond du véhicule. Les soldats de l’économie avaient été alertés du déplacement de la marchandise prohibée en provenance du Mali pour la capitale sénégalaise, Dakar. Ils avaient alors mis un dispositif sécuritaire important pour intercepter la drogue et arrêter les trafiquants. C’est ainsi qu’ils ont procédé à une fouille générale de toutes les voitures sur cet axe.

Et aux environs de 17 h, le vieux camion contenant la drogue est arrivé au niveau de la frontière. Les agents ont entamé la fouille, malgré le fait que l’état du camion était tel que rien ne laissait imaginer qu’une si importante quantité de drogue était dissimulée dans ses entrailles. C’est pourquoi, selon un témoin, les suspects ont failli réussir leur coup. Mais c’était sans compter avec l’expérience et le sens de l’observation des agents aguerris en poste.

Car l’un d’eux a constaté que les vis utilisées pour serrer la vieille taule qui couvrait la cache de la drogue étaient toutes neuves. Intrigué, il a interpellé le chauffeur sur cet état de fait et ce qui se trouvait dans le fond du camion. Ce dernier a assuré qu’il n’y avait rien. Loin de croire à ses allégations et pour en avoir le cœur net, le douanier a pris l’initiative d’enlever les vis et de voir ce qui se cachait en dessous. C’est là qu’il a découvert la marchandise.

Sentant que les carottes étaient cuites, le chauffeur a essayé de s’enfuir, mais il a aussitôt été maitrisé. Lui et son apprenti, tous de nationalité malienne, ont été arrêtés.

Une valeur estimée à 24 milliards F CFA

Au terme de la durée légale de leur garde à vue, ils seront présentés au procureur de la République de Tambacounda qui va décider de la suite à donner à cette affaire qui risque de faire des vagues.

Car la quantité de cocaïne est énorme et de telles opérations ne peuvent être menées que par de gros poissons. D’ailleurs, la marchandise est estimée à 24 milliards de francs CFA. Il s’agit de l’une des plus grosses saisies jamais réalisées.

Toutefois, à ce stade de l’enquête, les informations sur les propriétaires et les commanditaires n’ont pas encore fuité. Mais nul doute que cette enquête va prendre une tournure internationale, vu les quantités en jeu. En tout cas, les investigations en cours devraient permettre de connaître le fin mot de cette histoire et surtout la destination finale de la drogue, car il paraît invraisemblable que de telles quantités aient été destinées à approvisionner le marché intérieur du Sénégal.

Avec cette saisie, la région de Tambacounda confirme son statut de plaque tournante du commerce de la drogue dans le pays.

En effet, le trafic international de drogue, surtout entre le Sénégal et le Mali, prend de plus en plus de l’ampleur, au point d’inquiéter les populations.

D’ailleurs, lors de la dernière session de la chambre criminelle, l’essentiel des affaires inscrites au rôle concernait le trafic international de chanvre indien.

BOUBACAR AGNA CAMARA (TAMBACOUNDA)