Le chef de l’Etat a pris part au 31e Sommet ordinaire de la Ligue Arabe. Lors de son allocution, le Président en exercice de l’Union Africaine a insisté sur la coopération économique, de commerce et d’investissement, entre l’Afrique subsaharienne et le monde arabe. Macky Sall de dire : ‘’Nous pouvons et devons encore mieux faire’’.

En effet, les expériences récentes et les crises qui assaillent la planète invitent à une coopération plus hardie et poussée entre ces deux régions du monde. C’est pourquoi, Macky Sall est d’avis que ‘’les leçons tirées de la pandémie COVID-19, l’impact de la guerre en Ukraine, de même que la création de la Zone de libre-échange continentale africaine devraient nous inciter à mieux coopérer dans des domaines clefs comme l’agriculture, les infrastructures, les mines, l’énergie, le numérique, la finance, ainsi que l’industrie pharmaceutique et médicale’’.

Ainsi, devant l’assemblée, il a déclaré : ‘’Je lance un appel pressant à tous nos partenaires du monde arabe, y compris le secteur privé, afin que nous poursuivions nos efforts communs dans ce sens, en tirant avantage de nos complémentarités’’.

Ensuite, le président sénégalais s’est prononcé sur certaines mutations notées dans la marche du monde actuel et qui menacent les fondements culturels et religieux de ces pays. Il a déclaré : ‘’Il est tout aussi important que nous restions engagés ensemble dans la défense de nos valeurs partagées de culture et de civilisation contre certaines tendances qui veulent ériger des pratiques locales en normes civilisationnelles universelles’’.

Egalement, le chef de l’Etat n’a pas manqué de convoquer l’histoire et les liens qui fondent les relations afro-arabes, ‘’tissées dans des valeurs partagées de culture et de civilisation et dans notre lutte solidaire, a déclaré Macky Sall, pour la libération de nos peuples’’.

Il a ajouté : ‘’Le Maghreb en est le trait d’union qui nous rend inséparables les uns des autres. Depuis le premier Sommet afro-arabe du Caire, il y a 45 ans, nous cheminons ensemble pour la défense de nos idéaux et intérêts communs, dont la cause palestinienne, une gouvernance mondiale plus juste et plus équitable, et la promotion de la coopération afro arabe’’.