Les responsables de la coalition Le Peuple étaient, samedi, à Touba. Reçus par le khalife général des mourides, ils lui ont expliqué le sens de leur combat et lui ont demandé de s’impliquer dans le débat concernant un éventuel 3e mandat du président Macky Sall. Ils n’ont pas manqué d’évoquer la question des LGBT qui risquerait, selon eux, de porter un grand tort au pays.

Les responsables de la coalition Le Peuple ont affiché une mine joviale, à l’issue de leur entretien avec le khalife général des mourides. Ils n’ont cessé de remercier Serigne Montakha Bassirou par des ‘’Dieuredieuf Mbacké’’. Clédor Sène, Dame Mbodj, Assane Diouf, Abdou Karim Guèye ne pouvaient manquer de savourer cet instant très important à leurs yeux, parce que c’était une occasion pour eux d’expliquer au guide spirituel des mourides le sens de leur engagement et de leur combat citoyen.

Présentant la coalition au khalife général des mourides qui avait à ses côtés ses plus proches collaborateurs, Amadou Clédor Sène dira : ‘’Nous sommes là avec les autres membres de la coalition Le Peuple. Nous sommes réunis pour tout ce qui fait aller le pays de l’avant. Nous venons vous dire que nous souscrivons entièrement à l’appel à la paix, et cela sans aucune condition.’’

Après cette introduction d’Amadou Clédor Sène, Dame Mbodj, porte-parole du jour, aura ces mots : ‘’Nous sommes reconnaissants de tous les efforts que vous avez déployés pour que le pays retrouve le calme et la stabilité. Nous avons voulu répondre par notre présence à vos appels à la paix, notamment par l’envoi de votre émissaire Serigne Bass Porokhane, un émissaire à la hauteur de toutes les attentes. Vous êtes notre guide, notre référence, une personne à qui nous devons un très grand respect.’’

‘’Lorsque vous avez entrepris la médiation en votre qualité de régulateur social, tout est revenu à l’ordre et au calme. Les gens avaient peur, mais avec votre entregent et votre implication, les choses se sont tassées. Certes, il y a eu des choses regrettables mais, après votre intervention, tout est revenu à l’ordre. Tous les Sénégalais vous remercient…’’

Les excuses d’Assane Diouf

Dame Mbodj a ensuite évoqué la question du troisième mandat et celle des LGBT qui se profile, en indiquant que ‘’des lobbies s’affairent à l’introduire par tous les moyens au Sénégal’’. Présent à Touba, Assane Diouf ne pouvait pas manquer cette occasion qui lui a été offerte de présenter ses excuses, après les propos qu’il a tenus, dans un passé, récent sur des personnalités religieuses. ‘’Je m’excuse pour les dérapages verbaux, confie Assane Diouf, que j’ai eu à tenir dans le passé, même si, peut-être, ils ne vous étaient pas destinés. J’étais aux USA. C’est grâce à Mouhamadou Lamine Bara Mbacké que j’étais parti aux Etats-Unis. Je n’étais mêlé à aucune affaire délictuelle, mais on m’a accusé de terrorisme et ramené au Sénégal. La même chose pourrait arriver à mon ami Ousmane Tounkara, établi au pays de l’oncle Sam avec sa femme et ses 5 enfants. C’est à la suite de mon rapatriement au Sénégal qu’on l’a découvert. Il risque de revenir au Sénégal, parce qu’il est accusé de terrorisme, alors qu’il n’en est rien’’.

Répondant à ses hôtes, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké leur a recommandé ceci : ‘’Vous avez vu le comportement et l’attitude de Serigne Touba face au pouvoir colonial. Cela doit vous servir d’exemple. Vous devez rester calmes et avoir foi en Dieu. Essayez de cultiver le ‘yarr’ et le ‘teggìn’. Ne dérogez jamais à cette voie, parce qu’elle est porteuse de lendemains meilleurs. Notre posture, nous n’y dérogerons jamais. Cette posture de médiateur et de régulateur social que nous avons héritée de Serigne Touba, est un sacerdoce. Dans la vie, il y aura toujours certains pour détruire, mais il y en aura toujours d’autres pour reconstruire’’.

