‘’La nuit des rois’’ de Philippe Lacoste a remporté le Grand Prix de la 6e édition du Festival international du film de Bruxelles (FIFB) qui a baissé ses rideaux ce samedi à Dakar. Pour la première fois, cet évènement a déployé ses ailes en Afrique.

‘’Tout le jury est d’accord qu’on a eu la chance de découvrir un cinéma profond, divers et dense, qui nous a vraiment passionnés. C’est une joie de rencontrer tous ces créatrices et créateurs qui rendent honneur à la discipline’’, s'est exclamé le président du jury, l'acteur et chanteur belge Marc Zinga.

La 6e édition du Festival international du film de Bruxelles (FIFB) s’est, en effet, clôturé ce samedi, au complexe cinématographique Sembène Ousmane du Magic Land, à Dakar. Après quatre jours intenses, les prix ont été dévoilés lors de cette belle soirée de clôture de ce grand évènement du 7e art qui a été délocalisé pour la première fois en Afrique.

Le film ‘’La nuit des rois’’ de Philippe Lacoste a remporté le Grand Prix. ‘’Le choix du jury s’est tourné vers ce qui nous est apparu comme la mise en scène la plus ambitieuse, la plus aboutie, qui tenait en elle-même la plus grande force d’évocation, qui élevait le niveau de l’essence de la qualité du cinéma’’, a expliqué Marc Zinga qui estime que le jury a eu une grande difficulté à délibérer.

‘’Dans la Maca d’Abidjan, l’une des prisons les plus surpeuplées d’Afrique de l’Ouest. Vieillissant et malade, Barbe Noire est un caïd de plus en plus contesté. Pour conserver son pouvoir, il renoue avec le rituel de ‘Roman’, qui consiste à obliger un prisonnier à raconter des histoires durant toute une nuit’’. Tel est le synopsis de la ’’La nuit des rois’’.

Le prix du Meilleur court-métrage a été décerné à ‘’Gwacoulou’’ de Moïse Togo. Il s’agit d’un film qui traite d'une question existentielle. Selon le jury, ce film avait ‘’l’exceptionnalité de réunir toutes les qualités de l’outil du cinéma, une précision de différentes facettes de la mécanique du cinéma’’. Et puisque la délibération était jugée difficile pour le jury, une mention spéciale a été accordée au court-métrage ‘’Les tissus blancs’’ de Moly Kane. C’est un film qui a marqué le public par la sensibilité et la finesse du regard porté sur une question qui touche au cœur les sociétés africaines et d’ailleurs.

Le choix du Meilleur interprète masculin a été porté sur un homme qui a impressionné par sa capacité à offrir différents registres de jeunes acteurs passant de l’humour à l’intensité psychologique. Il s’agit de Danilo Melandé dans ‘’Bendskins’’ de Narcisse Wandji du Cameroun. Quant au prix d'Interprétation féminine, il a été attribué à Colombe Mukeshimana ("Les Anonymes" de Mutiganda wa Nkunda du Rwanda), une actrice qui a ébloui par la versatilité de son jeu. Elle a, dit-on, déployé toutes les qualités de finesse et de diversité avec une grande exigence et une grande force.

Par ailleurs, dans la catégorie Ciné-Jeunes où dix films étaient en lice avec un jury présidé par le cinéaste Moussa Touré, le Grand Prix est revenu au ‘’Silence brisé’’ d’Amanou Yelebo (Togo). Un film avec une réalisation sobre, forte et touchante. Pour sa part, le court métrage ‘’La femme voilé’’ a reçu la Mention spéciale.

