La 80e édition du Daaka démarre, ce samedi 22 mai. Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, et son collègue Abdoulaye Sow en charge du l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique ont apporté un appui conséquent aux membres du comité d’organisation du Daaka de Médina Gounass, région de Kolda. Cet appui est composé de matériels lourds destinés à rendre la ville sainte ‘’propre et accueillante’’.

Dans la ville Sainte de Médina Gounass, le pari de la propreté est gagné. Ceci a été rendu possible, grâce à l’appui d’un important lot de matériels de nettoiement mis à disposition par le ministre de l’Environnement et du Développement durable et celui de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique.

Ces deux ministres ont uni leurs forces pour contribuer au nettoyage de la ville sainte de Médina Gounass pour la célébration des 10 jours de recueillement et de prières, sous la direction du khalife général Thierno Amadou Tidiane Ba.

Les deux ministres ont doté la ville Sainte de deux pelles mécaniques, huit (8) camions, une benne tisseuse, 50 bacs à ordres, des râteaux, des balais, de brouettes et des pelles simples. A cela s’ajoute, le déploiement de 50 volontaires de la propreté. Tout ce matériel et ce personnel ont permis de rendre propre la ville sainte de Médina Gounass.

Le ‘’Daaka’’, cette retraite spirituelle de 10 jours en pleine brousse, a été initiée en 1942 par des fidèles qui venaient à Médina Gounass pour cultiver les champs du marabout Thierno Mouhamadou Saidou Ba, le fondateur de cette cité religieuse. Il est devenu, au fil des années, un important évènement qui attire beaucoup de pèlerins venant du Sénégal, de la Gambie, des Guinées, du Mali, des autres pays du continent africain et les autres continents.

Le ministre Abdou Karim Sall n’a pas manqué d’évoquer le programme d’urgence pour l’emploi des jeunes. D’après le patron de l’Environnement, c’est un programme qui a l’ambition de trouver du travail à 65 mille jeunes sénégalais. Il a ensuite sollicité du khalife général de Médina Gounass des prières pour prémunir le Sénégal contre des maux qui peuvent entravés son développement.

En réponse, Thierno Amadou Tidiane Ba a formulé des prières pour le président de la République, pour le Sénégal et pour l’Afrique. D’ailleurs, le khalife s’est engagé à soutenir les projets du chef de l’Etat, afin de faire du Sénégal, un pays émergent.

