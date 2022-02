Le maire sortant des Parcelles-Assainies, Moussa Sy, a passé, hier, le témoin à Aboubacar Djamil Sané pour un mandat de sept ans. L’actuel maire compte travailler avec tout le monde, pour un développement de la commune.

‘’Moussa Sy, Moussa Sy ! ‘’, ‘’Djamil ! Djamil !’’. Ce sont les noms que scandaient, hier, les militants, d’une part, de Benno Bokk Yaakaar et, d’autre part, de Yewwi Askan Wi. Ils étaient venus nombreux assister à la passation de service entre le maire sortant des Parcelles-Assainies Moussa Sy et Aboubacar Djamil Sané. La cérémonie donnait l’impression d’un meeting, à cause du monde dans la salle. Malgré l’insistance des deux maires pour calmer les émotions, ils persistaient à se donner en spectacle.

Mais les deux discours fédérateurs des maires ont fait revenir tout le monde à la raison. En effet, Aboubacar Djamil Sané a déclaré qu’ils ont le même objectif : le développement de la commune des Parcelles-Assainies. ‘’Ce n’est pas parce que telle ou telle personne m’a fait des critiques que j’aurai un mauvais comportement avec lui. C’était une période de campagne et tout cela est derrière nous. Nous avons une lourde responsabilité. Je suis aujourd’hui le maire des Parcelles-Assainies. Je ne suis pas le maire de la coalition Yewwi Askan Wi, ni de Pastef qui est mon parti. Je tiens à affirmer ici et, de façon très précise, que tous les conseillers seront consultés et j’ouvrirai ma porte à tout le monde, quelle que soit l’entité’’, souligne M. Sané.

Pour Djamil Sané, son équipe et lui ont une très grande responsabilité. ‘’On ne peut pas avoir ce nombre d’élus et penser qu’on va faire la politique politicienne. Non, seul le travail nous intéresse. Ma première mesure, c’est l’établissement des conseils de quartier. Cela nous permettra d’avoir une meilleure vision sur ce que nous faisons. Je veux dire aux Parcellois et Parcelloises, particulièrement aux anciens maires et aux candidats lors de ces consultations électorales, que le développement des Parcelles-Assainies se fera avec eux. Ils seront consultés et leur avis sera pris en compte dans notre gestion’’, rassure-t-il.

Aux agents municipaux et collaborateurs, il précise qu’ils sont un maillon essentiel dans le bon fonctionnement de la commune. ‘’Rassurez-vous de ma ferme volonté d’assurer la continuité de service, afin de permettre aux populations d’avoir un accès continu aux services administratifs et sociaux de base. Je sais compter sur votre haute probité professionnelle et votre collaboration loyale pour servir notre chère commune’’.

Par ailleurs, il a remercié Moussa Sy pour le temps et l’énergie qu’il a consacrés à la commune des Parcelles-Assainies.

Prenant la parole, le maire sortant a d’abord félicité la nouvelle équipe municipale. Moussa Sy souligne qu’il se mettra à leur disposition pour qu'ensemble, ils relèvent les défis. Qu’ils puissent poser de nouveaux jalons pour les Parcelles-Assainies et ensuite, ensemble, travailler pour un Sénégal de paix, de prospérité et émergent à l'horizon 2035. ‘’Déjà, il y a l'assainissement avec 400 millions F Cfa qui a démarré à l'unité 15 et 7. Ces deux dernières années, les populations ont vécu des nuits très pénibles. Après une requête de financement, le président de la République a donné injonction à l'Onas de régler les problèmes. Avec des bâches d'eau qui permettent de recueillir les eaux pluviales et de les pomper en mer et sur le réseau du BRT. Nous allons aider le nouveau maire pour que ces projets aboutissent et que les populations puissent en bénéficier’’, renseigne-t-il.

Avant d’ajouter qu’il y a aussi le programme de pavage ‘’Xeyu Ndaw Yi’’ avec 1 milliard F CFA qui a généré beaucoup d'emplois. ‘’Il faut l'accompagner pour que ce programme arrive à terme et que toutes les artères soient pavées. Sans compter le programme Pacasen avec 170 millions pour le poste de santé à l'unité 9. Il y a la réhabilitation des écoles, mais aussi les infrastructures sociales de base, associatives et communautaires et encore l'hôpital des Parcelles. Le maire a un programme, il a trouvé des acquis. La continuité du service public, nous allons nous donner la main pour apporter des solutions et surtout améliorer le cadre de vie’’, assure Moussa Sy.